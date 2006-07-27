И холодно, и горячо…

ОБЩЕИЗВЕСТНО, что рыбы хорошо переносят лишь определенный диапазон температур. Так вот, на Чукотке и Аляске живет рыбка даллия, которая водится в водоемах, промерзающих до дна. Зимой она вмерзает в лед, а летом, после его оттаивания, возвращается к нормальной жизни. Вот так прекрасно переносит даллия полярные холода. Другой крайностью, в противоположность даллии, является рыбка лукания, которая водится в Калифорнии в горячих источниках, где температура составляет +52оС.