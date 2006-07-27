РЕЦЕПТ №1. Горох - лучше не гладкий, а морщинистый - предварительно размачиваю, в зависимости от твердости, в течение 12-20 ч. в подсоленной воде комнатной температуры. Размоченный горох перекладываю в небольшую кастрюлю, заливаю свежей подсоленной водой так, чтобы она немного покрывала горошины. Нагреваю воду до кипения и переставляю кастрюлю с горохом в другую, большую посуду с горячей водой. Дальше варку продолжаю на этой водяной бане около 1-1,5 часов. Распаренный горох должен быть мягким, в цельной оболочке и при слабом сжимании пальцами не раздавливаться. Для насадки использую только цельные горошины. Насаживаю их на крючок № 4-7, пропуская жало под кожицу и выводя его снова немного наружу. Можно насаживать и 2-3 горошины, сдвигая их на цевье крючка.

Андрей ВАСИЛЬКОВ, г. Дубна, Московская обл.

РЕЦЕПТ №2. Стакан гороха засыпаю в литровый термос и, предварительно добавив туда чайную ложку соды и немного конопляного или льняного масла, заливаю крутым кипятком. Затем термос плотно закрываю и оставляю на 5-6 часов.

Мирослав ЯНКОВЕЦКИЙ, Орловская обл.

РЕЦЕПТ №3. Предварительно горох размачивается в воде в течение нескольких часов. Затем варится в той же воде, в которой размачивался. Желательно добавить на каждый литр воды по два стакана молока и по половине чайной ложки соды. Можно распаривать горох в одном молоке с добавлением соды, сначала влив в кастрюлю полстакана воды и поставив ее на огонь. Подготовленную таким способом насадку я завертываю в чистую холстину, слабо смоченную льняным либо конопляным маслом или другим аттрактантом.

Николай МЫШКИН, г. Волгоград

РЕЦЕПТ №4. Горох, залив водой, размачиваю в эмалированной или стеклянной посуде, добавляя на каждый литр воды чайную ложку соды. Хорошо набухший горох высыпаю в чистый мешочек из плотной ткани, который туго завязываю и помещаю в большую кастрюлю, подвязывая к ручкам, чтобы он не касался дна. В кастрюлю до половины наливаю ту же воду, в которой горох размачивали. Затем, плотно закрыв каст­рюлю крышкой, ставлю ее на огонь. Через каждые 10-15 мин. проверяю готовность гороха. Распаренный горох должен иметь целую оболочку и быть мягким. Как только горох готов, даю стечь воде. Затем рассыпаю горох на газете, чтобы он остыл и подсох, для чего достаточно 20 минут.

Василий КОЛЫШИНЦЕВ, р. Тува (Тыва)