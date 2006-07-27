Язь – речной князь

Места обитания

В ОТЛИЧИЕ от голавля, язь не любит быстрого течения, занимает места с умеренным или слабым течением. Часто заходит в заливы, старицы, а также обитает в проточных озерах и водохранилищах. Летом язь держится средних глубин. Любит песчаное, галечное или глинистое дно. Собирается на ямах, в омутах ниже перекатов, порогов и плотин, у больших коряг на границе тиховодья и быстрого течения. Часто посещает места, над которыми нависают деревья и кусты, поджидая там упавших в воду насекомых и жуков. Ночью подходит на песчаные и галечные отмели, соседствующие с участками быстрого течения. Летним утром часто держится вполводы и у поверхности. И только с солнечным прогревом воды опускается ко дну. Достаточно оседл, держится определенных для данного периода мест.

Осенью язь собирается в большие стаи и заходит в самые глубокие омуты, где придерживается придонных слоев. Весной, с проникновением под лед талых вод, начинает передвижение к приустьевым промоинам и закраинам, а затем - вверх по течению к местам постоянного нереста. Язь - стайная рыба, однако крупные язи предпочитают держаться по две-три особи.

И поплавочная, и донная

ЯЗЯ можно ловить как на поплавочную, так и на донную снасть. Язь - настоящий боец, и его непросто усмирить, когда он попался на крючок. Поплавочная удочка для его ловли должна быть достаточно жесткой и позволять уверенно выводить попавшуюся добычу. В то же время она должна быть и достаточно легкой, ведь ее постоянно приходится держать в руках, облавливая различные участки реки. Наилучший выбор - 4-5-метровое телескопическое удилище жесткого строя с пропускными кольцами. Оснащается качественной безынерционной катушкой 1000-2000-й серии с передним или задним фрикционным тормозом. Леска наматывается с запасом прочности - диаметром 0,22-0,25 милиметров. Поводок несколько тоньше - 0,2 мм, крючок № 3,5-4, с коротким цевьем, желательно белого или золотистого цветов. Поплавок - с грузоподъемностью 3-6 граммов. Более легкие использовать не стоит - насадки для ловли язя используются достаточно крупные. Глубина проводки насадки при ловле на поплавочную удочку составляет от 30 см до двух метров от поверхности воды.

Донные удочки применяются в основном для ночной ловли или осенью. При этом лучшее время ловли на донки наступает перед рассветом. Используют и простейшую «закидушку», и различные варианты донных снастей с удилищем и катушкой. Наличие кормушки при донном ужении обязательно. Леска для донной ловли берется более толстая - 0,28-0,30 мм, крючки те же.

Насадки и прикормки

ОДНОЙ из лучших наживок в весеннее время считаются опарыш и личинка репейной моли, или, как у нас говорят, «чернобыльник». Добыть его можно в стволах и шишках чертополоха, а также в стволах чернобыльника. Летом язь хорошо ловится на мясо ракушки-перловицы, кисточку червей, рачье мясо. Отличными насадками являются горох, хлебный мякиш, злаковые зерна, кусочки макухи.

При ловле на поплавочную удочку чаще используют горох, хлебный мякиш, злаковые, при ловле на донную снасть - кисточку червей, рачье мясо, мясо ракушки-перловицы.

На жука

НА ВЕЧЕРНИХ зорях обычно язь дер­жится у поверхности, хватая там насекомых, попавших на воду. Там его и следует ловить - на майского жука, овода, кузнечика и стрекозу. Для ловли используют обычную поплавочную удочку с некоторыми изменениями. Во-первых, с лески снимают все грузила, а во-вторых, на крючок надевают небольшой кусочек пенопласта. Затем уже насаживают жука, кузнечика, овода или другое насекомое. Заброс осуществляют на 10-15 метров и постепенно стравливают леску. Насадка сама уплывает по течению. В местах, где может стоять язь, спуск лески приостанавливают и дают наживке поплавать на одном месте. Наживку отпускают не более чем на 40-50 метров вниз по течению. Поклевка хорошо заметна как визуально, так и по рывку лески.

После подсечки язь сильно сопротивляется вываживанию, выведенный на поверхность воды, начинает крутиться и кувыркаться. Этот прием зачастую дает ему возможность освободиться от крючка и уйти. Язя можно усмирить на несколько секунд, если с помощью удилища развернуть его голову в противоположную сторону. Обычно язь от такого приема цепенеет. В это время его нужно взять с помощью подсака.