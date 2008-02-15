Кам-бу-ха любит темноту

«Один знакомый привез недавно из Китая какую-то «медузу» и пьет настой из-под нее. Говорит, очень полезная вещь. Называет ее «Сам бухой». Похоже, однако, на чайный гриб. Не знаете, случайно, что это за диковина? И как ее разводить?»

Анатолий Кирьященко, Воркута

ЭТА диковинная «медуза» в Китае называется Кам-бу-ха. Слог «ха» означает «чай». И это действительно не что иное, как известный нам чайный гриб. Первыми распробовали его на Цейлоне. А уже оттуда завезли в Китай. Там он стал очень популярным. Иначе и быть не могло – к чаю, как известно, у китайцев всеобщая любовь. К чайному грибу – тоже особое отношение. И не зря…

Чтобы развести у себя дома чайный гриб, совсем необязательно везти «медузу» из Китая. И у нас несложно найти любителей этого напитка и попросить поделиться кусочком гриба.

Чайный гриб состоит из необычного симбиотического сожительства двух различных организмов. Первые – несколько видов дрожжевых грибов. Вторые – несколько родов различных молочнокислых бактерий. Гриб имеет вид толстой слизистой пленки грязно-белого цвета. Гладкий сверху и волокнисто-лохматый снизу. Действительно похож на медузу.

Настой гриба необычайно полезен. Его регулярное употребление понижает давление, избавляет от бессонницы, стабилизирует аппетит, расщепляет жиры (способствует похудению). Последние исследования показывают, что настой, как никакой другой, способен уничтожать гнилостные бактерии в нашем кишечнике.

А их избыток (он наблюдается почти у всех без исключения) приводит к самоотравлению организма кишечными ядами. И вот от этих ядов многие наши болезни!

Выращивать чайный гриб несложно. Но и забывать про него надолго не следует – он же живой! Поместите его в 2–3-литровую стеклянную емкость (банку) с широким горлом. Далее заварите 2 чайные ложки черного чая литром кипятка. Через полчаса отфильтруйте и остудите. Добавьте 100–150 г сахара и залейте гриб. Если вместо сахара использовать мед, то полезные свойства чайного напитка усилятся.

Через 7–10 дней настой гриба готов к употреблению. Выпейте полезнейший напиток и процедуру повторите. Впоследствии зимой меняйте настой раз в неделю, а летом – через 3–5 дней. В это время гриб растет быстрее.

Кам-бу-хе нужно много кислорода. Ни в коем случае не закрывайте его крышкой! Прикройте банку марлей в два слоя. Оптимальная температура для роста – 25–30 градусов и… темнота. Настой, созревший в потемках, обладает более высокими антимикробными свойствами. Но в полной темноте он может заплесневеть.

Пейте его регулярно по полстакана за час до еды 3–4 раза в день.

Здоровья вам на долгие годы!