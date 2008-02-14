Вошел и сикось-накось…

«Собираемся начать ремонт. Но ломать стены и перепланировывать квартиру не хотим. Посоветуйте, как обыграть прихожую - чтобы она казалась просторней? Посылаю вам чертеж своей стандартной прихожей.»

Геннадий Пономаренко, Тверская обл.

ИТАК, впереди ремонт... Он - как надвигающаяся волна цунами. Сразу возникает огромное количество вопросов. Как именно перепланировать квартиру? Да и вообще - надо ли это делать? Чем красить потолок? Какие клеить обои? Что положить на пол?

Большинство из нас решают эту проблему по принципу «cам себе дизайнер». Услугами профессионалов, к сожалению, пока пользуются немногие. Что ж, чем можем - поможем нашему читателю! И думается, не только ему одному.

Маленькие помещения всегда сложнее обустроить, чем большие жилые зоны. А если речь идет о прихожей - здесь вообще особые требования. Ее пространство должно быть функциональнее других, но при этом - не казаться тесным. Что ж, все можно решить.

Предлагаем вам диагональную планировку. Всю мебель в прихожей расположите сикось-накось. Именно этот прием позволит зрительно расширить пространство. Вместо традиционного шкафа-купе - угловое помещение-кладовка. Вместо дверки - откатной шкафчик-стеллаж. Он может быть любой глубины и дизайна. Выберите подходящий по размерам экземпляр из богатого ассортимента сегодняшних мебельных магазинов. Или изготовьте на заказ.

В противоположном свободном углу - шкаф-стойка для одежды. Вся лицевая сторона шкафа - зеркало. Что, в свою очередь, тоже увеличивает объем прихожей. На расположенной по диагонали штанге для одежды уместится большее количество вещей, нежели располагалось ранее в этом углу. Такие гардеробные стойки многие мебельные салоны изготовляют на заказ по вашим размерам.

На пол разумнее всего положить плитку. Но располагать ее надо по диагонали. И этот прием также зрительно увеличит прихожую.

Цвет стен желательно подобрать светлых оттенков. Двери сделайте в тон стенам. Не выделяйте их цветом. Пусть они будут «незаметны».

Не экономьте на освещении, свет должен быть яркий. Лучше всего использовать точечные светильники.

При новой планировке у вас уместится в прихожей небольшое кресло или удобный табурет. Не ограничивайте свою творческую фантазию в выборе этого предмета мебели. Пусть он станет ярким цветовым акцентом. Или поразит воображение гостей оригинальным дизайном.

Вот, собственно, и все. Мебели «оказалось» совсем мало. На полках откатного шкафчика вы сможете держать самые разнообразные предметы, необходимые в прихожей. Во вместительной кладовке за шкафчиком соорудите стеллажи для хранения «добра». Еще там поместятся гладильная доска, пылесос, обувь и много чего другого. А в угловом гардеробе спрячется вся одежда. Удачи!