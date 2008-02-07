Птица-Феникс из помойки

№ 6(92) от 07.02.2008 [«Аргументы Недели », Александр ЗИБОРОВ, Самара ]

Мария ДУТОВА

<p> НЕСКОЛЬКО лет назад прохладным весенним вечером мы возвращались из самарского кинотеатра «Октябрь». В переулке, сбоку от него, располагаются ряды торговых палаток. Большинст­во продавцов уже закончили работу, убрали свои товары – оставались лишь с десяток человек. И вдруг в куче мусора возле одной опустевшей палатки мы заметили несколько синюшных ощипанных тушек цыплят. Видимо, они испортились. Вот хозяева и выбросили их, не сумев продать.</p> <p> Тут неожиданно один цыпленок шевельнулся! Мы несказанно удивились, просто остолбенели. Каким-то непостижимым образом он был все еще жив, несмотря ни на что! Просто поразительно, почему этого не заметил продавец.</p> <p> Придя в себя, <strong>мы решили забрать цыпленка</strong>. Ведь он выжил в таких невероятных условиях! Да разве после этого можно оставить его умирать в мусоре!</p> <p> По дороге птичка согрелась, встрепенулась. Дома мы осторожно помыли цыпленка теплой водой и напоили. А потом дали молока. Затем угостили мучными червями, укутали в полотенце и положили в коробку спать.</p> <p> Постепенно цыпленок оклемался. Он окреп, стал набирать вес. Начал расти не по дням, а по часам! И очень скоро превратился в симпатичного пушистого петушка – удивительно бойкого и смышленого. Назвали мы его <strong>Птица-Феникс</strong>.</p> <p> Однако держать птицу в городской квартире стало хлопотно. Петушок оставлял за собой неароматные пятна, клевал все подряд, выщипывал цветы, разбрасывал вещи. Птица-Феникс стал нашей постоянной головной болью. Иные гости советовали зарезать его и сварить суп. Но ни у кого на такое не поднималась рука.</p> <p> Подумав, мы отдали Феникса своим друзьям в деревню. Пусть живет на воле и радуется жизни столько, сколько отпущено его петушиным веком.</p> <p> <strong>P.S.</strong> Уже три года Феникс чувствует себя прекрасно и радуется жизни. Он вырос сказочно красивым, удивительно сильным петухом. И по праву занял место вожака в приютившем его коллективе курятника.</p>