На ночь глядя

№ 6(92) от 07.02.2008 [«Аргументы Недели », Мария ДУТОВА ]

<p> <strong>ПРАВИЛО первое</strong>. Спальню желательно удалить <strong>от шумных помещений</strong> (столовая, гостиная, игровая) как можно дальше. И не поскупитесь при строительстве дома или ремонте квартиры на <strong>усиленную шумоизоляцию</strong> стен, пола и потолка в спальной комнате. Поставьте специальные стеклопакеты.</p> <p> <strong>Правило второе</strong>. Цветовую гамму стен, потолка, текстиля лучше подбирать в <strong>желтых, зеленых, синих тонах</strong>. Восприятие глазом этих цветов приводит к расслаблению мышц тела и нормализации кровяного давления и сердечного ритма. А значит – к быстрому и глубокому сну.</p> <p> <strong>Правило третье</strong>. Даже с закрытыми глазами мы реагируем на <strong>освещенность</strong> в помещении. Дневной свет побуждает организм проснуться. Поэтому в спальне желательно иметь дополнительные плотные шторы или жалюзи. Создайте затемнение, как в кинозале, не пожалеете. Ваш сон станет намного крепче.</p> <p> <strong>Правило четвертое</strong>. Теперь <strong>о кровати</strong>. Для сна наиболее удобная высота этого предмета мебели – <strong>50 сантиметров</strong>. Психологически человек, лежа на такой высоте от пола, чувствует себя наиболее комфортно. Удобно вставать и ложиться. Сквозняки не мешают.</p> <p> <strong>Правило пятое</strong>. Располагайте кровать таким образом, чтобы окно и дверь были одновременно <strong>в поле зрения</strong>. Психологи считают, что подсознательно (все оттуда идет, от пращуров!) мы даже во сне контролируем ситуацию – а вдруг «враг» нападет незаметно… По тем же первобытным соображениям не вешайте зеркало напротив кровати или на потолке.</p> <p> <strong>Правило шестое</strong>. В спальне уместнее всего источники <strong>рассеянного света</strong>. Если вы привыкли почитать на сон грядущий – в изголовье лампа должна быть достаточно яркая и направленного действия.</p> <p> И наконец, <strong>правило седьмое</strong>. Комфортная температура для сна – 16–18 градусов и свежий воздух. Обязательно предусмотрите <strong>вентиляцию</strong> помещения. Кондиционер располагайте над кроватью, а не напротив (как обычно бывает). Тогда прохладный воздушный поток не подарит вам утром насморк.</p> <p><strong> Спите спокойно, господа!</strong></p>