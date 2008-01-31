О, роскошная коварная Глориоза!

№ 5(91) от 31.01.2008 [«Аргументы Недели », Елена МАЛАНКИНА, доктор сельскохозяйственных наук ]

<p class="MsoNormal"><em><span> </span>«Покупая семена овощей, увидела в пакетике какой­то корешок, похожий на лилейник. Называется глориоза. Я купила для эксперимента. Но продавец внятной информации не сообщила. Расскажите об этом растении. Можно ли его употреблять в пищу?» </em></p> <p class="MsoNormal"><span><em>Ирина Леопольдовна, Подмосковье</em></span></p> <p><span> </span>ГЛОРИОЗА – удивительно красивый, но несъедобный житель тропиков. В средней полосе в открытом грунте не зимует. В последнее время цветок стал очень популярным декоративным комнатным растением. Эта африканская красавица может служить украшением любого окна.</p> <p> <strong>Глория</strong> <em>(Gloria)</em> на многих языках означает «слава, величие». Именно так, цветком славы, назвали это растение. И совершенно заслуженно. Его удивительные красные с желтой окантовкой цветы напоминают язычки пламени. Распускаясь, они по­степенно меняют цвет и форму. От бледно-желтого к ярко-алому.</p> <p> Ботаники относят все виды глориоз к семейству лилейных. И по праву: эти славные лилии – самые прекрасные. В комнатных условиях выращивают глориозу <strong>роскошную</strong> <em>(Gloriosa superba)</em> и <strong>Ротшильда</strong> <em>(G.rotschildiana)</em>. Из небольших клубеньков вырастает длинная травянистая лиана. Взбираясь вверх, она цепляется усиками за все, что оказывается на пути. Поэтому укрепите в горшке опору для красавицы.</p> <p> Купленный вами клубенек глориозы в конце февраля осторожно посадите в почву, заглубляя на <strong>2–3 сантиметра</strong>. Будьте внимательны, корешки очень ломкие и хрупкие. А сейчас у глориозы должен быть период покоя. Если почки не тронулись в рост, то поместите клубни в сухой торф и пока поставьте в прохладное место (<strong>12–14 градусов</strong>).</p> <p> Как все жители тропиков, растение предпочитает плодородную, но легкую почву. На <strong>3 части перегноя добавьте 1 часть песка и 1 часть листовой земли</strong>. Горшок должен быть большой и неглубокий. Вниз положите обязательный дренаж. Не забывайте регулярно поливать. Почва должна быть всегда влажная. В помещениях с сухим воздухом лучше поставить на поддон с водой.</p> <p> Температура для хорошего роста и обильного цветения – <strong>20–22 градуса</strong>. Лучше всего разместить на светлом южном подоконнике, но летом в полуденные часы надо притенять. Раз в три недели подкармливать комплексным минеральным удобрением.</p> <p> С наступлением осени лиана начнет засыхать и готовиться к зиме. С октября поливы сокращают до одного (обильного!) раз в три недели. А потом горшок убирают в прохладное место и не поливают. В феврале растение пересаживают в больший горшок с новой плодородной почвой. И одновременно, аккуратно отрезая острым ножом, отделяют дочерние клубеньки. Вот так и размножаемся!</p> <p> Глориозу можно размножить семенами. Их высевают в феврале. Уход требуется такой же, как рассаде перцев. Когда сеянцы достигнут <strong>5–7 см</strong>, их пикируют в отдельные горшочки. Но зацветают молодые растения, выращенные из семян, только <strong>на 3–4-й год</strong>.</p> <p><strong>У теплой стенки</strong></p> <p> НЕКОТОРЫЕ садоводы-экспериментаторы высаживают на лето красавицу в открытый грунт. И она цветет, удивляя всех соседей. Отведите для нее место у теплой стенки. Загородите от сквозняков и яркого полуденного солн­ца. Аккуратно прикопайте горшок в почву. Не пересаживайте! Следите за влажностью почвы. Убирать в дом горшок с растением необходимо до первых заморозков.</p> <p> Если вы приезжаете на дачу только в выходные, то полноценного ухода не обеспечите. Лучше не рискуйте красотой глориозы. Пусть растет в помещении. </p> <p><strong>Не ешьте красавиц…</strong></p> <p> ГЛОРИОЗА очень редко повреждается вредителями. Это происходит потому, что все части растения содержат ядовитый сок. Однако только при попадании в желудок растение может вызвать отравление. Но если у вас маленькие дети, которые все пробуют на вкус, все же повремените заводить глориозу. А для домашних животных растение не опасно. Они обычно не торопятся теребить и жевать эту красавицу. Чуют, наверное, ее коварную сущность!</p>