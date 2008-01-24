//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Сад-огород

Мещанин во дворянстве

№ 4(90) от 24.01.2008 [«Аргументы Недели », Мария ДУТОВА ]

Мещанин во дворянстве

«Я получила от бабушки в наследство пустую квартиру и... фикус, упирающийся в потолок. Сколько себя помню, у бабушки всегда был этот «советский» куст в кадке. Выбросить его никак не могу да и не хочу – он стал членом семьи. Можно ли его как­то укоротить или «модернизировать», чтобы вписать в новый интерьер квартиры?»

Заранее спасибо, Наталья Черкасская, Самара

 В НЕЗАПАМЯТНЫЕ советские времена милому старому доброму фикусу совершенно зря приклеили ярлык мещанского цветочка. А на самом деле это самая достойная кандидатура на роль семейного дерева в благородном семействе. Растет долго, украшает жилище, а главное – помнит все и всех...

 Мы с вами говорим о фикусе каучуконосном (Ficus elastika) из семейства тутовые. На родине (Индия, Бирма, Непал) он вырастает до 20 м в высоту. Большой и красивый, он еще и каучук содержит в своем соке. И в недалеком прошлом из него добывали этот ценный продукт. Ну а мы сегодня охотно выращиваем в своих домах современные комнатные сорта фикусов.

 Если у вас совсем пропал творческий энтузиазм и силы покидают ослабевший организм – срочно покупайте фикус. Он будет мощным источником энергии. Обладает удивительной способностью снимать раздражительность, успокаивать нервных членов семьи. И наоборот, подпитывать энергией, настраивать на позитив чахлое биополе вялых родст­венников. Более достойной кандидатуры на роль домашнего психотерапевта не найти.

 Фикус каучуконосный неприхотлив, мирится с негативными температурными условиями и освещенностью в доме. Не пересушивайте земляной ком, но и не заливайте. Иначе от излишней влаги листья желтеют и опадают. Регулярно протирайте кожистые листья влажной салфеткой. Подкармливайте раз в две недели с мая по ноябрь жидким минеральным удобрением. Чтобы притормозить рост, подкормки проводите реже.

 Почву для фикуса составьте из смеси дерновой земли, торфа и песка (1:1:1). Если корни в горшке полностью оплели земляной ком, значит, пора переваливать в больший горшок с такой же почвой. И со временем фикус займет почетное место на полу у окна в «старорежимной» кадке.

 У молодого фикуса (80–100 см высотой) рекомендуется обрезать верхушку. Тогда появятся боковые побеги. Раз в несколько лет прищипывайте кончики ветвей, и ваше семейное дерево будет очень эффект­ным.

Листик подарите

 РАЗМНОЖИТЬ каучуконосный фикус можно листом. Выпросите у знакомых один листочек с понравившегося деревца (например, с полосатыми листьями). Придя домой, скрутите лист в трубочку, обвяжите бечевкой. Расщепите ножом черенок листа и вставьте в него спичку (чтобы не «склеивался»). Затем посадите в промытый влажный песок. Внутрь листа вставьте палочку, чтоб не упал. Накройте банкой и поставьте на теплый подоконник (температура почвы не ниже 22 градусов). Через 3 недели появятся корни. А когда разовьется молоденькое деревце, материнский лист отомрет.

Требуется реинкарнация... 

 У СТАРЫХ деревьев ствол оголяется снизу, вытягивается и начинает упираться в потолок. Крышу прорубать не будем. Фикус можно омолодить.

 Первый способ. Отрезаем верхушку с 3–4 листьями. Ставим их в воду и ждем, когда появятся корни. Сажаем в грунт, и «реинкарнация» произошла! Старое дерево начнет давать боковые побеги. Когда они окрепнут, укоротите верхушку еще раз. Таким образом можно снизить крону дерева и придать фикусу более пушистый вид.

 Второй способ. Укоренение воздушными отводками. На верхней части ствола легкими надрезами царапают кору, обматывают влажным мхом-сфагнумом (продается в цветочных центрах) и обвязывают полиэтиленовым пакетом (рис. 1). Через пару недель под мхом появятся корешки. Отрезаем и сажаем.

А цветы и плоды?

 ЦВЕТЕТ фикус очень оригинально. Его соцветия напоминают экзотические плоды грушевидной формы. А цветки расположены внутри этих «груш». Но в комнатных условиях дождаться такого чуда практически невозможно. Однако, даже если такое событие и произойдет, плодов мы все равно не увидим. Чтобы произошло опыление, нужно дождаться тропического насекомого по имени бластофага. Только ему доверено природой проникнуть внутрь «груши» и отложить свои яйца в завязь цветков. Во как!

Где ж его взять-то в средней полосе?

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 
?>

//Мнение

На Московском форуме финансы опять поют романсы

На Московском форуме финансы опять поют романсы

12 сентября телеканал «Россия 24» представил нам информацию с пленарного заседания Московского финансового форума о сегодняшнем состоянии экономики в стране и, конечно, прорывных технологиях.

//В мире

Глава МИД Украины Пристайко раскрыл "формулу Зеленского" по войне в Донбассе и пообещал добиться мира за год

Глава МИД Украины Пристайко раскрыл "формулу Зеленского" по войне в Донбассе и пообещал добиться мира за год

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об имеющейся "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины "расшифровал" эту формулу.

//В мире

Глава СВР Нарышкин заявил о военной угрозе после атаки дронов на НПЗ в Саудовской Аравии

Глава СВР Нарышкин заявил о военной угрозе после атаки дронов на НПЗ в Саудовской Аравии

Директор СВР России Сергей Нарышкин, комментируя атаку беспилотниками нефтяных предприятий нефтяной компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии, заявил, что угроза военного конфликта после нападения реальна.

//Общество

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко во вторник заявил, что для россиян будет более актуальным сокращение рабочих часов, а не дней.

//Экономика

Газопровод "Северный поток - 2" построен на 81%

Газопровод "Северный поток - 2" построен на 81%

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода "Северный поток – 2". Подчеркивается, что строительство завершено на 81 процент.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Спорт

Кокорина и Мамаева выпустили из колонии

Кокорина и Мамаева выпустили из колонии

Футблистов Александра Кокорина и Павла Мамаева во вторник, 17 сентября, выпустили из колонии в Белгородской области. Спортсменов родственники и встречали журналисты.

//Общество

Андрей Разин обратился к Владимиру Путину с просьбой помиловать актера Устинова

Андрей Разин обратился к Владимиру Путину с просьбой помиловать актера Устинова

Российский продюсер и политик Андрей Разин обратился к президенту Российской Федерации с просьбой помиловать актера Павла Устинова, который ранее был осужден на 3,5 года колонии общего режима.

//Интервью

Стас Михайлов. Рассекреченные файлы

Стас Михайлов. Рассекреченные файлы

Стас Михайлов для многих – личность неоднозначная. Кто-то его боготворит, а кто-то, мягко говоря, недолюбливает. В любом случае интерес к его творчеству и персоне в нашей стране колоссальный.

//Общество

Подвиг, ставший легендой, пловец совершил не в бассейне

Подвиг, ставший легендой, пловец совершил не в бассейне

Этот поступок стоил молодому выдающемуся пловцу спортивной карьеры. Но вряд ли в тот момент спортсмен думал о своей карьере: люди гибли у него на глазах, счет шел на секунды, а он мог их спасти.

//Новости партнеров

//Спорт

Адвокат рассказала, почему Протасовицкого не выпустили из колонии вместе с Кокориными и Мамаевым

Адвокат рассказала, почему Протасовицкого не выпустили из колонии вместе с Кокориными и Мамаевым

Адвокат Александра Протасовицкого Татьяна Прилипко рассказала, почему его не отпустили из колонии по УДО, как это произошло с Павлом Мамаевым и братьями Александром и Кириллом Кокориными.

//Происшествия

В Таганроге во время урока физики на школьников рухнул потолок

В Таганроге во время урока физики на школьников рухнул потолок

В Ростовской области в одной из школ Таганрога на учеников во время урока рухнула часть потолочной отделки. Отмечается, что инцидент произошёл в кабинете физики.

//Новости СМИ2

//Спорт

Нурмагомедов рассказал, в каком вузе учится

Нурмагомедов рассказал, в каком вузе учится

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, чем собирается заниматься после того, как завершит спортивную карьеру.

//Спорт

«Лион» - «Зенит» разошлись миром 1:1

«Лион» - «Зенит» разошлись миром 1:1

Сегодня, 17 сентября, «Лион» на своем поле играет с «Зенитом» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходит на стадионе «Парк Олимпик Лионне». Арбитр поединка Майкл Оливер (Англия).

//Экономика

Зюганов считает, что экономика России может достичь мировых темпов

Зюганов считает, что экономика России может достичь мировых темпов

Геннадий Зюганов в ходе встречи с президентом страны Владимиром Путиным заявил, что считает выполнимой поставленную задачу сравнять экономику страны с мировыми темпами роста.

//Здоровье

Врач рассказала, как улучшить работу мозга

Врач рассказала, как улучшить работу мозга

Для хорошей работы мозга человеку необходимо регулярно употреблять продукты, способствующие его кровообращению, а также пить много воды, рассказала диетолог Людмила Денисенко.

//Экономика

В Минфине готовят изменения в системе накопительных пенсий

В Минфине готовят изменения в системе накопительных пенсий

В Министерстве финансов России занимаются разработкой новой системы накопительных пенсий. Необходимые поправки в законодательство страны будут внесены к началу 2021 года.

//Здоровье

Врач-онколог поддержал практику стимулировать врачей за раннее выявление рака

Врач-онколог поддержал практику стимулировать врачей за раннее выявление рака

Онколог Андрей Каприн считает, что поощрение медработников в случаях выявления у пациентов рака на ранних стадиях может увеличить выявляемость онкозаболеваний в стране.

//Новости партнеров

//Культура

«Одесса»: два часа вместе

«Одесса»: два часа вместе

Солженицын назвал свою книгу об исторических взаимоотношениях русских и евреев – «Двести лет вместе». Новый фильм Валерия Тодоровского предлагает нам провести время в смешанном обществе русских и евреев (на момент 1970 года, в СССР) всего два часа с довеском. И нельзя сказать, что его волнуют…

//Город М

Камер станет больше

Камер станет больше

В Москве собираются установить ещё 600 камер видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Таким образом, их общее количество вырастет до 2, 5 тысячи. Новые камеры собираются ставить в местах повышенной аварийности. Логика в том, чтобы штрафами заставить водителей соблюдать ПДД. Но насколько…

//Общество

Медведь против орла

Медведь против орла

Самые яркие противостояния всегда рождаются из столкновения двух разных характеров. Это есть в спорте, литературе, поэзии. Конечно же, политику, как самую сложную и опасную игру, эта закономерность не обошла. Россия и США – антиподы на мировой арене. Лидеры этих стран – на первый взгляд, чуть ли не…

//Общество

Построил дорогу – сел в тюрьму

Построил дорогу – сел в тюрьму

Начиная с июня за небольшим Ольхонским районом Иркутской области стала наблюдать вся страна. Ситуация, которая сложилась с экс-главой района Сергеем Копыловым, удостоилась внимания как федеральных СМИ, так и чиновников самого высокого ранга. Это произошло после того, как после трёхлетнего (!!!)…

//Общество

«Исчезнут пчёлы, исчезнет и человек»

«Исчезнут пчёлы, исчезнет и человек»

ФРАЗУ, вынесенную в заголовок, приписывают Альберту Эйнштейну, и полностью она звучит так: «Если на Земле исчезнут пчёлы, то через четыре года исчезнет и человек. Не будет пчёл – не будет опыления, не будет растений, не будет животных, не будет человека»...

//Спорт

Как стать миллионером

Как стать миллионером

«Аргументы недели» перед стартом сезона НХЛ изучили, сколько наших играет в лучшей хоккейной лиге мира. Посчитали контракт каждого, сложили доллары в общую таблицу. И теперь мы хотим рассказать, как устроена вертикаль и как из обычного игрока КХЛ стать хоккейным…

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

В Минобороны ответили на заявления НАТО о размещении ракет в Европе
2

Видео: в США испытали гиперзвуковые ракетные сани
3

Андрей Разин обратился к Владимиру Путину с просьбой помиловать актера Устинова
4

Собчак рассказала о второй беременности
5

Татьяна Буланова устала от бывшего мужа в своей квартире

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры