Именины перца

№ 4(90) от 24.01.2008 [«Аргументы Недели », Мария ДУТОВА ]

<p> КАЖДЫЙ уважающий себя дачник обязательно сажает перец. Как же без него, такого вкусного и красивого, обойтись! Растет он в средней полосе хорошо, надо только пораньше о нем вспомнить.</p> <p> <strong>Во-первых</strong>, учтите – перец растет долго. <strong>От посева семян до сбора урожая в среднем проходит 5 месяцев</strong>. И это при хороших условиях выращивания. Поэтому опытные огородники вспоминают о перце после 25 января и в первых числах февраля приступают к посеву.</p> <p> <strong>Во-вторых</strong>, перец – <strong>растение короткого дня</strong>. Таковы уж его биологические особенности, что <strong>в первые 15 дней после всходов молодым перчикам очень нравятся «потемки»</strong>. Рассада, закалившаяся в младенчестве в таких условиях, в дальнейшем растет быстрее. Растения более крепкие, меньше болеют, обильнее плодоносят.</p> <p> При минимальной температуре прорастания семян – 10–12 градусов – всходы появятся на 18–25-й день. При 25–30 градусах – на 5–7-й день. Но такие условия в наших квартирах зимой бывают редко. Оптимальный вариант – 20–25 градусов. В этом случае перец дружно всходит на 7–9-й день.</p> <p> <strong>Лучшие условия для роста – 18–25 градусов и влажность 70–75%</strong>. Если из-за недостатка света рассада начинает вытягиваться, понизьте температуру до 15–20. Рост замедлится.</p> <p> После появления 2–3 настоящих листочков сеянцы пикируют в 7–8-миллиметровые торфяные горшочки. Через 10–12 недель подросшие растения пересаживают в более крупные. <strong>Не забывайте раз в две недели подкармливать рассаду жидким минеральным удобрением</strong>.</p> <p> Когда перец достигнет 15 см в высоту, прищипите верхушку. Растение начнет куститься. К моменту высадки в теплицу или парник ваш перчик будет пушистым кустиком.</p> <p> Каких только нет сортов сегодня. Окраска – всех цветов радуги. Например, для закрытого грунта гибриды <strong>F1 Звезды Востока</strong>. Девять удивительных расцветок плодов – красные, оранжевые, желтые, золотистые, фиолетовые, мандариновые, шоколадные и даже двухцветные бело-желтые и бело-красные. Зрелые плоды в парнике как звездочки горят! А они еще и очень вкусные, и урожайные.</p> <p> Кусты перчиков сортов <strong>Мираж </strong>и <strong>Зорька</strong> – букетного типа, скороспелые и очень урожайные. Для начинающих огородников – самое то. Даже в открытом грунте можно получить урожай. На одном кусте одновременно растут белые, желтые и оранжевые плоды. По мере созревания они меняют окраску – от белого к красному. Очень красивый букет получается. И вкусный.</p> <p> И формы плодов у современных сортов тоже самые разнообразные – круглые, цилиндрические, даже бывают кубические. Кстати, они самые толсто­стенные и отличаются длительным плодоношением.</p> <p><strong>Кого когда сажать </strong></p> <p> НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем посеять по нескольку семян разных сортов перца. И обязательно внимательно читайте инструкцию на этикетке. <strong>Сначала</strong> высевают позднеспелые сорта. <strong>Затем</strong> – ранние (для получения самого первого урожая). А среднеспелые лучше посадить <strong>в более поздние сроки</strong>. Грамотно подобрав сорта и не перепутав сроки посева, вы сможете собирать вкусные и красивые овощи с июня по ноябрь.</p> <p>Скороспелые сорта – продолжительность вегетативного периода – 100–120 дней.<br />Среднеспелые – 120–150 дней.<br />Позднеспелые – 140–165 дней.</p> <p><strong>Не забудьте родственника</strong></p> <p> <strong>БАКЛАЖАН</strong> и перец родились в одном семействе пасленовых. И оба долго растут и любят тепло. На своей родине (Индия, Бирма) баклажан – многолетник. Он разрастается ввысь и вширь, а корни уходят вглубь на 1,5 метра. Для хорошего урожая сумма активных температур за безморозный период должна составлять не менее 3000 градусов (в средней полосе – не более 2200). Поэтому в нашей стране баклажан охотно растет только в южных районах. Но мы с вами вполне можем поэкспериментировать в теплицах и парниках.</p> <p> Посейте в эти же сроки несколько семян баклажанов. Условия для роста у них одинаковые. Но высаживать в парник этого «мерзляка» можно <strong>только в июне</strong>.</p>