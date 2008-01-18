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Кастрюльный змей Балу

№ 3(89) от 17.01.2008 [«Аргументы Недели », Юрате КАРАЛЮТЕ ]

Кастрюльный змей Балу

 ДЕЛО было в Астрахан­ской обл., недалеко от города Ахтубинска. На дачный участок каким-то образом пробрался почти двухметровый узорчатый полоз и повис на вишневом дереве. Маленькая девочка Оля, дочка хозяев дачи, сначала сильно испугалась. Она очень любила книгу «Маугли» и хорошо помнила, что Каа – это удав, который лазит по деревьям, чтобы охотиться. Но ей объяснили, что узорчатый полоз – существо добродушное и никого есть не собирается. Вот покачается на вишне и уйдет в свою нору.

 Но ничуть не бывало. Утром полоза обнаружили спящим в огромной кастрюле, в которой обычно варили малиновое варенье. Красивое узорчатое тело змеи было аккуратно сложено кольцами. Девочка Оля осторожно погладила полоза. Змей приоткрыл глаз, потом приподнял голову, но бросаться ни на кого не стал, а доверчиво заструился своим серебристым телом по маленькой детской ручке. Осторожно перетек на шею и вмиг завязался огромным бантом. Затем стал раскачиваться из стороны в сторону, мол, играй со мной. Маленькая девочка, ничуть не испугавшись, начала хлопать в ладоши – полоз послушно вертел головой то вправо, то влево. Так они и подружились.

 На второй день своего пребывания в кастрюле полоз получил имя – Балу. Оля набросала в кастрюлю камней и травы, чтобы Балу было уютнее. И полоз остался в доме.

 Каждое утро Оля будила Балу. Полоз сразу же «вытекал» из кастрюли и завязывался бантом вокруг шеи ребенка. И начиналась игра.

 Все лето Оля и Балу были неразлучны. Но с наступлением осени полоз стал нервничать. И даже начал кусаться. Взрослые объяснили девочке, что полозу надо уходить, чтобы готовиться к зимней спячке. Малышка заупрямилась: «Пусть Балу спит у нас дома. Надо сделать ему террариум»… На том и порешили. Полозу соорудили «змеиный домик», в котором Балу вмиг впал в анабиоз.

 А Оля теперь ждет весны и пробуждения своего верного длинного друга.

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