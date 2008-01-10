Светить всегда!

«В этот раз встречали Новый год у друзей в загородном доме. Как у них здорово освещается участок! Нам тоже захотелось у себя на даче что-нибудь придумать. С чего начать? Посоветуйте».



Степан Кузьмин, Краснодарский край

ЛЮБИМЫЙ сад должен быть прекрасен не только днем, но и вечером. И не только летом, но и зимой. А для этого надо грамотно подобрать освещение. Дело это непростое и ответственное. На вопрос нашего читателя отвечает доктор сельскохозяйственных наук, ландшафтный дизайнер Елена МАЛАНКИНА.

Прежде всего определитесь, что именно вы хотите выделить и где вам необходим свет по вечерам. Как интереснее подсветить сад зимой. Продумайте, где нужны будут розетки для подключения различных приборов (триммер, электродрель, тостер…).

А теперь обратитесь для составления проекта к специалистам, которые учтут все ваши пожелания. Электричество – источник повышенной опасности, поэтому самодеятельность здесь неуместна.

Когда весной начнутся работы по прокладке, советуем вам проследить за работниками лопаты. Заставляйте рабочих четко следовать схеме! Это важно при посадке деревьев и при строительных изменениях спустя несколько лет. Там, где кабель окажется под бетонной или мощеной дорожкой, он должен быть в металлической трубе.

Испытание кабельных сетей проводят до закапывания траншей и в присутствии проектировщика. Специалист должен проследить за установкой купленных вами светильников и присоединением защитного заземления.

И наконец, выбор самих светильников. Прежде всего, они по стилю должны соответствовать саду. Например, в природном садике светильники в современном агрессивном стиле просто убьют всю нежность и изысканность посаженных там растений.

Обратите внимание на безопасность. Для этого в сертификате светильника ищите заветные буквы и цифры IP 54. Значит, степень защиты прибора соответствует требованиям СНиП (Строительных норм и правил).

Светильники могут быть высокие – около 2,5 м, средние – в рост человека, и низкие. Серьезные фирмы предлагают обычно комплекты: верхний, средний и нижний свет в одном стиле. И гарантия у них солидная – до 25 лет.

Рассмотрите материал, из которого сделан светильник. Он будет находиться на улице круглый год – а это солнце, воздух и вода, которые друзья нам, но не светильникам. Перепады температуры от +30 летом до –30 зимой. Все поверхности, в том числе и внутренние, должны быть или окрашены, или сделаны из стойкого к коррозии материала.

Обратите внимание на мощность светового потока светильника.

В этой короткой статье перечислены только основные подводные камни, появляющиеся при прокладке освещения. Но если учесть эти моменты, освещение участка превратится для вас не в источник опасности, а в приятные хлопоты по обустройству усадьбы.