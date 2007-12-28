А у нас – лучше всех!

РАННИЕ декабрьские сумерки ласково просочились в каждый уголок дачного дома. Потрескивают дрова в камине, наполняя все вокруг уютным теплым светом. В углу стоит красавица-елка. Сегодня ее принесли с морозца в дом, и все готовятся к празднику под названием «в эти выходные наряжаем елку». Вот так за две недели до Нового года обитатели одного загородного дома создали своими руками сказку.

Эти идеи легко применить как в городской квартире, так и на зимней даче. Все построено на цифре «3» – «трех китах» гармоничной организации пространства. 1 – наряженная елка, 2 – украшенная каминная полка и 3 – потолочные композиции. В квартире вместо каминной полки украсьте подоконник или комод.

Несколько лет назад хозяин дома смастерил деревянные рамки, которые на леске подвешиваются к потолку. Высоту легко менять. А хозяйка каждый год с удовольствием придумывает новые композиции из искусственных хвойных гирлянд, шаров, мишуры и закрепляет на деревянной основе.

В парадном углу – большая елка. Игрушки на ней не простые, а все с историей. Две из них, бережно сохраняемые, – еще бабушкины, довоенные. Несколько шаров и фигурок уцелели из новогоднего набора 1958-го. Остальные потихоньку прибавлялись из года в год. Половина из них именные – подарки друзей и родных. Вот так, весело и торжественно, вспоминая семейные «предания», нарядили елку.

Покупайте каждый год несколько эксклюзивных игрушек. Порадуйте себя, любимых. Дарите членам семьи. Сделайте что-то «старинное» своими руками. Так и соберется коллекция. Никогда не поздно начать такую традицию!

Теперь приступаем к заключительному этапу – украшению камина. Главную роль здесь исполняет пушистая гирлянда из искусственной хвои. Красиво уложенная на каминной доске, она похожа на уютное сказочное домашнее животное. Может быть, райский змей-искуситель был таким же. А вокруг свечи, шары, мишура... Живой завораживающий огонь домашнего очага довершает иллюзию таинственности и волшебства. Вот так и кажется – сейчас сквознячок приоткроет дверь, и войдет добрый Дедушка Мороз с подарками.

Но подарки будут чуть позже, на Новый год. Тогда в своем уютном теплом доме соберутся три поколения дружной большой семьи. Зажгут свечи и гирлянды, затопят камин, откроют шампанское.

С Новым годом!

Деревня Орешки, Шаховской район, Московская область

Фото – хозяйки дома Елены БАХТИЛИНОЙ