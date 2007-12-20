Моцарт живет в Топорково

ИСТОРИЯ эта случилась в подмосковной деревне Топорково, что в Щелковском районе Подмосковья. Там на одной из зимних дач живет необычный кот. Очень музыкальный товарищ.

Музыка в жизнь кота Тимофея ворвалась стремительно. Как-то утром хозяйка забыла закрыть крышку рояля, а усатый Тима, казалось, только того и ждал: сиганул со шкафа прямо на клавиши и стал бегать туда-сюда, сюда-туда… Вмиг забыл и про улицу, и про свою рыжую подружку Марусю. Причем кот быстро разобрался, что клавиши звучат по-разному. Если бегать медленно, то старый инструмент, на славу сработанный поставщиком двора его Императорского Величества Генрихом Циммерманом, выдавал одни звуки, а если кот перебирал своими полосатыми лапами быстро-быстро – звуки были иными. А если ходил вразвалку, получалось что-то вроде мольто адажио (очень медленно).

С тех пор жизнь и самого кота, и его хозяев резко поменялась. Тимофей, перевоплотившись в Моцарта, переселился жить под рояль. Причем если крышку инструмента закрывали, Моцарт начинал истошно мяукать. Дальше события развивались так. Если Моцарт являлся с улицы в плохом настроении, он начинал на клавишах «играть» стаккато (отрывисто). Но если настроение у кота было благодушным – он лениво «исполнял» легато (плавно). Кошачий корм выпрашивал, подпрыгивая на клавишах. Это, надо думать, было джокозо (игриво). Еще он освоил портато и скерцо.

Музыкальный вкус его явно совершенствовался. Он застывал в кресле, если хозяйка исполняла какое-нибудь свое любимое произведение. Особенно коту нравилось «Рондо в турецком стиле» самого Моцарта. И когда звучали последние аккорды, Моцарт выпрыгивал из кресла и со всего маху плюхался на клавиши – мол, знай наших, не в дровах мы, полосатые, найдены…

Юрате КАРАЛЮТЕ.

Фото Георгия ДЖИНДАЛИ