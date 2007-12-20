Домик для новогоднего салата

НУ ПОЧЕМУ салат должен обязательно находиться в салатнике? Вовсе нет. Иногда под рукой может и не оказаться подходящей емкости. Но даже если посуда мирно стоит в буфете, проявите фантазию и сделайте сказочный новогодний домик.

Итак, сначала приготовьте салат. Любой, какой вам нравится. Пусть будет оливье. Но главное, он не должен быть жидким.

Теперь возьмите буханочку черного хлеба Барвихинский или Зерновой. Срежьте верхушку и выньте ложкой мякиш. Хлеб должен быть свежим, мягким. Аккуратно заполните формочку салатом. Накладывайте с «горкой».

Из двух ржаных хлебцов сделайте «крышу» для домика. Но сначала острым ножом в одном хлебце сделайте выемку недалеко от края. Потом в это отверстие вставите «трубу». Оба хлебца смажьте майонезом (это вместо клея, чтоб крыша не съехала) и поставьте на горку салата в виде крыши. Здесь легко пофантазировать. «Крыша» может быть крутая или пологая, со свесами или без них. Фантазируйте!

Верх крыши аккуратно смажьте майонезом-«клеем» и посыпьте вареным яичным белком, измельченным на мелкой терке. Вот и «снегом» припорошило!

Выберите в банке самый красивый огурчик-корнишон и вставьте в отверстие в крыше. «Труба» готова.

Отрежьте несколько тонких ломтиков сыра. Вырежьте из них квадратики или прямоугольнички. Смажьте майонезом и наклейте на стенки домика. Получились окошки. Они могут быть самой разной формы.

Вот и все. Салат в домике, все съедобно. Скорей к столу и ешьте на здоровье!

Исторический аргумент

В АННАЛАХ истории еще сохранились сведения о революционерах начала прошлого века, которые из хлебного мякиша лепили чернильницы. Наливали в них кислое молоко и писали невидимые секретные письма. А чуть какой «шухер» – хлоп и съел чернильницу.

Так вот, домики для закусок можно построить не только из буханок. Очень оригинальные съедобные салатники получаются из круглого черного хлеба. Украсьте их зеленью, мелкими фруктами, клюквой, солеными грибочками. Ваш стол будет бесподобен!

Какой ты, «Оливье»

ЛЮБИМЫЙ старшим поколением россиян новогодний салат оливье традиционно нарубается из вареных овощей и колбасы «Докторская». Но рецептура у истинного оливье совсем иная. А придумал его французский повар Люсьен Оливье, проживавший в Москве в середине XIX века.

Из отварных овощей – только картофель (50 г). Сварить в «мундире», очистить, порезать мелкими кубиками.

Огурцы свежие (50 г) и маринованные (150 г) также мелко порезать.

Зеленый горошек (100 г).

Куриные яйца (5 шт.) отварить вкрутую и мелко порезать.

Мясо краба (100 г), отварное белое филе курицы (150 г), язык говяжий отварной (100 г) – все мелко порезать.

Как видите, мясных компонентов в настоящем «Оливье» больше половины. Все перемешать, посолить, заправить майонезом «Провансаль» с хреном. Выложить в неглубокий салатник, украсить вареными перепелиными яйцами, черной и красной икрой. Этого количества салата должно хватить компании из 5–7 человек.

Евгений ОЛИВЬЕ,

шеф-повар