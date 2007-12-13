Кто самый теплый в праздник?

НОВЫЙ год – самый любимый праздник. Встречают его торжест­венно, украшают особенно. Свечам – главная роль после елки.

Сегодня прилавки магазинов радуют разнообразнейшим ассортиментом всяких свечек. Если вам хочется, чтобы новогодний праздник не превратился в унылые посиделки под свет голубого экрана – украсьте дом свечами. Здесь допускаются самые непредсказуемые сочетания материалов и смелые решения.

Самый простой прием – соберите все стеклянные бокалы разных форм и размеров. Купите подходящие по размеру свечи одного цвета (лучше белые). Поместите их внутрь и расставьте беспорядочно по всему дому. Внимание, зажигаем…и праздник начался! Огоньки, мерцая внутри бокалов и отражаясь, разбегаются тысячами бликов по всему дому. Как в сказочном царстве!

У вас есть большая стеклянная ваза. Это то, что нужно. Насыпьте внутрь крупный речной песок или мелкие камушки (продаются в магазинах товаров для рыбок). Поставьте внутрь большую свечу или несколько штук поменьше. Очень «прикольно» вместо грунта насыпать гречку или кофейные зерна.

Загадочно и таинственно мерцают плавающие свечи. В широкую посуду, лучше в стеклянную, налейте воды, украсьте цветами или листь­ями и поместите несколько свечей. Поставьте в центр стола. Красиво и для святочных гаданий сгодится.

Следующая идея из ассортимента подарков снежной королевы. В сосуд с водой поместите свечи, украсьте веточками хвои и ягодками клюквы и аккуратно поместите в морозильник. Не забудьте, сосуд должен быть расширяющимся кверху. Иначе лед разорвет стенки сосуда.

Наиболее разнообразные композиции со свечами, от традиционных до суперконцептуальных, проще всего изобразить на плоских подставках (поднос, тарелка, блюдо и т.д.). В ход идут шары, игрушки, фрукты, цветы, хвоя, мишура. И конечно главным элементом будут свечи. Создавая композицию, вы должны ориентироваться на цветовую гамму помещения или, например, своего платья и галстука кавалера. Или подобрать гамму в тон праздничной скатерти и салфеток. А можно использовать классические цвета – красный, зеленый, золотой.

Не прогадаете, если всю композицию затонируете в один цвет краской из баллончика.

Начните готовиться к празднику заранее. Это и есть самое интересное в Новом годе – создание и ожидание сказки.

Выбирай любые

ЗНАЕТЕ ли вы, что современную свечу – фитиль внутри восковой массы – изобрели только в XIX веке во Франции.

Сегодня свечи продаются разные: парафиновые, гелевые, плавающие, восковые, ароматические. Имеются эксклюзивные фигурные ручной работы – этакие скульптуры на одну ночь. Что выбрать?

Гелевые свечи горят значительно дольше. Свеча средних размеров горит почти двое суток (!). Это в три раза дольше традиционных. И сгорает она без остатка, постепенно испаряясь.

Но восковые свечи чудесно пахнут. И любимые запахи еловой хвои, мандаринов медового воска никто не отменял.

А парафиновые свечи продаются в самом широком ассортименте – все, что пожелаете.

Пожарный аргумент

В ЭЙФОРИИ праздника не забудьте о технике безопасности. Свеча – это очень красиво и уютно. Но это также открытый огонь в доме. Будьте внимательны. Постновогодним легкомыслием не надо портить праздник себе, своим родным и соседям.