Плохому жениху хрен не товарищ

«В этом году мы редко ездили на дачу, поэтому ничего не посадили. А осенью обнаружили немереный урожай хрена. Вырос он просто шикарный и без нашего ухода. Накопали, привезли в город, храним на балконе. Всех соседей и друзей уже угостили, едим помаленьку, а его все равно много. И мороз его не сгубил! Что бы этакое из него приготовить, кроме соуса со сметаной? Куда его еще использовать? Это же любимый российский овощ!»

Супруги Калиткины, Томская обл.

Всегда живой

Позапрошлой осенью мы выкопали старое дырявое ведро с посаженым в него пять лет назад хреном. Еле-еле откопали! Но из ведра это здоровое корневище так и не удалось выковырнуть. Разозлились и бросили в огороде. А весной он зазеленел. Представляете, абсолютно не замерз. Нипочем ему мороз! Часть от него отрезали и в пищу употребили. Чудесный был хренок…



Евдокия Кобылкина, Тверская обл.

ВРЯД ли найдется в России гражданин, ни разу не отведавший за свою жизнь хрена. Особенности национального характера и суровость среднерусского климата снискали ему неувядающую славу. Без него – никуда, особенно в «сопливое» время года. И блюд разных с ним и из него придумано немало.

Приветствуя наступившую зиму, с удовольствием делимся с читателями некоторыми национальными «хреновыми» рецептами.

Масло бутербродное. Один корень натереть на мелкой терке и смешать с 100 гр. мягкого сливочного масла. Посолить. Взбить миксером. Намазывать на тонкие ломтики черного хлеба.

Хрен с яблоками. Один небольшой корешок хрена и два-три сладких яблока натереть на мелкой терке. Хорошо перемешать. Подойдет как гарнир к курице и тушеному мясу.

Салат из хрена с яйцами. Крупный корень натереть на мелкой терке, перемешать с 2 чайными ложками сахара и дать полчаса настояться. Затем порубить пять крутых яиц, мелко порезать по пучку укропа, петрушки и зеленого лука. Залить стаканом сметаны, посолить по вкусу и перемешать.

Хрен под «шубой». Полкило картофеля сварить, почистить и мелко порезать. Сварить и потереть на крупной терке одну большую свеклу. Небольшой корешок хрена потереть на мелкой терке. Все перемешать, посолить, заправить майонезом пополам с подсолнечным маслом.

Напиток «утренний». На литр яблочного сока взять 2 ст. сметаны, сок одного лимона и один натертый корень хрена. Посолить и подсластить по вкусу. Все взбить миксером.

И наконец «хреновуха» новогодняя. Залить водкой натертый на мелкой терке хрен (на поллитра – один корень) и поставить зреть на неделю. Потом добавить пучок укропа, полстакана меда и 3 столовых ложки сахарного сиропа (пропорции на поллитра). Перемешать и пусть постоит еще пару дней. Затем процедить, через некоторое время отделить от осадка. В итоге получится медовуха, но с хреном. Вкус – божест­венный!

Во славу хрена!

На Руси хреном лечили от многих болезней. Свежими листья обматывали голову при головных болях. Кашицей из натертого хрена лечили радикулит. А «хреновые» горчичники эффективнее традиционных в несколько раз. Издавна деревенские красавицы отбеливали им кожу рук и лица.

Современная медицина предлагает лечение хреном при сахарном диабете, простатите, склерозе. При переутомлении и продолжительной работе за компьютером регулярное принятие хрена просто необходимо. Но в разумных дозах, разумеется. Не переусердствуйте!

На здоровье

Все растение хрена содержит большое количество фитонцидов. Именно они не дают ему портиться и гнить. А заодно благотворно действуют на соседей по кастрюле или холодильнику. Положите несколько корней в отделение для овощей или в «биофреш». Овощи и фрукты будут храниться «вечно» – 3–4 месяца.

Свежее мясо или рыбу поместите в кастрюлю, добавьте парочку корней хрена и накройте крышкой. Сохранятся в холодильнике свежими в течение недели!

Положите чисто вымытый корень в водопроводную воду на сутки. Можете смело ее пить. Все микробы обязаны сдохнуть. Кстати, это хороший дачный вариант обеззараживания сырой воды.

По одному корешку положите во все банки с крупами. Никакие жучки и мошки там гарантированно не заведутся. И еще, не верьте слухам. Крупы и другие продукты не впитывают запах хрена! Пользуйтесь нашими советами на здоровье!