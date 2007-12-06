Ворон – меломан

А НАЧАЛОСЬ все с радиостанции «Маяк». Включили на полную громкость передачу «Песни прошлых лет». В эфире звучала «Феличита». И вдруг, кроме Альбано и Ромины Пауэр, которые исполняли эту песню, зазвучал еще чей-то бархатистый баритон. Почти с небес. Подняли головы – а это огромный черный ворон, широко раскрывая клюв, тщательно выводил свои собственные рулады, сидя на макушке разлапистой елки. Разве такое возможно?

Оказалось, что эти невероятно смышленые птицы умеют многое: мяукать, тявкать, мычать. Копировать клекот журавлей и токование тетеревов. Вот и мимо творчества Альбано не прошли. Потом этот ворон начал заигрывать с кошкой и собакой хозяев. Он планировал с елки прямо на спину мирно спящей собаки. И тут же взмывал вверх. А хозяйского кота ворон Альбано любил пощипать за хвост. И животные приняли его заигрывания.

Как-то Альбано застали на обеденном столе. Он клювом ловко сдвигал крышки с кастрюль, выдавливал из тюбика майонез на свою черную блестящую лапу. А однажды Альбано стырил грецкий орех… Расколол его весьма причудливым образом, положив орех под колеса отъезжающей машины. Мозги у этой птицы работают отменно.

И мои друзья постепенно возложили на него обязанности сторожа. Для того, чтобы Альбано появился, надо было лишь крутануть ручку приемника. И как только ворон слышал музыку, он тут же появлялся на садовом участке к ужасу воробьев, галок и обыкновенных серых ворон. И начинался концерт.

Известно, что 8 таких птиц находятся на службе у британской королевы и являются частью персонала Тауэра. Теперь понятно почему…