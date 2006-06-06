Ой, цветет калина!

У нас растет куст махровой калины. Сейчас он шикарно цветет (в этом году намного позже), а ягод на нем никогда нет. Почему? А хочется! За ягодами калины мы ходим далеко к речке, а хорошо бы у себя собирать.

Марина Новоселова, г. Волжский

НА ПРИСЛАННОЙ вами эффектной фотографии - калина сорта «Буль-де-неж», или снежный шар. Все цветки у нее стерильные, поэтому плодов, к сожалению, никогда не дождетесь.

У калины обыкновенной соцветие не очень эффектное. Срединные цветки невзрачные, зато из них созреют ягоды. Краевые цветки - с белыми красивыми венчиками - бесплодные. Вот из этих краевых цветков в результате селекции вывели сорт «Буль-де-неж».

Наверное, вы хорошая садовница и счастливая женщина. При плохом уходе и у злых людей такие чудесные растения не получаются. Ведь калина - растение женского счастья. Если в семье разлад, то как ни удобряй, а цвести калина будет плохо. Новорожденных девочек в старину купали в настое плодов и листьев калины. Эта ванна сулила им красоту, хорошего мужа в будущем и умных детей впоследствии.

Женщинам постарше тоже полезно принимать иногда калиновые ванны. Пока вы занимаетесь огородом, замочите в ведре листья калины (можно добавить лепестков шиповника, розы, лаванды). Пусть ведро постоит на солнце до вечера. А потом устройте себе расслабляющую и успокаивающую ванну с настоем калины. Полежите в ней полчасика, вот увидите, муж покажется интереснее, а дети - сообразительнее.

А для урожая посадите обыкновенную калину красную. А к ней в компанию добавьте калину вильчатую или калину Даурскую - дальневосточные видовые калины со сладкими черными плодами. Сейчас в садовых центрах и питомниках появились интродуцированные у нас саженцы. Эти калины менее лекарственные, зато варенье, соки и желе из них превосходные.

Все калины неприхотливы, зимостойки, предпочитают садовую влажную почву. Неплохо растут и цветут в тени, но урожай будет невелик. Подкармливать надо рано весной нитрофоской по 50 г под куст и поздно осенью - фосфорным и калийным удобрением по 30 и 20 г соответственно.

Болезней у калины нет, но ее любит тля. Для опрыскиваний используют карбофос, луковый или табачный настои.

Плоды калины красной очень полезны, хотя и невкусные - горькие. Но после заморозков становятся вполне съедобными. Используют калину при простудах, поносе, язве желудка, при неврозах, гипертонии, атеросклерозе.

Лучше всего сохраняются полезные свойства калины в сушеном виде. Сушат ягоды в печах при температуре 60-70о или на сквозняке в тени.