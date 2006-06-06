ДЕЛО давно было, понравился мне Вася, а он все на меня не смотрел да стеснялся. Вот июль подходит, середина лета, а Вася все молчит. И решила я «верный» бабушкин способ попробовать, как милого приворожить.

А способ вот какой: из нового березового веника надо достать прутик, затем в полночь положить у порога избранника. Удостовериться (сидя в ближайших кустах), что утром милый перешагнул через прутик. В надежном месте спрятать «оберег» до банного дня. Перед затопкой бани положить прутик в дальний угол на верхний полок и три раза повторить: «Пусть мой любимый присохнет ко мне, как высохнет прутик при банной жаре!» Когда баня будет готова, этот прутик вернуть в веник и обязательно им попариться, приговаривая: «Люби меня долго и верно, как я тебя жарко и нежно!»

Я все так и сделала, как бабушка научила. В одну ночь я все успела - и прутик на порог положить, и милого подкараулить, и в бане под утро попариться.

Мы с Василием Ивановичем прожили 52 года, вырастили троих детей, пятеро внуков, три правнука уже... Баньку свою, деревенскую, имеем. Летом все понаедут, а баню топить - так семейную сказку вспоминать - как бабушка своего дедушку приворожила. Он смеется, говорит, что давно меня любил, но стеснялся, а летом набрался смелости и замуж позвал. И ворожба тут ни при чем, глупости это. А случилось это на другой день после баньки! Вот и не верь бабушке!

Скажу по секрету, мы с Васей, когда в бане друг друга веничком угощаем, эту присказку всегда говорим, на всякий случай. Совмещаем приятное с полезным - и в бане паримся и любовь укрепляем!