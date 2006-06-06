Картофель-акселерат

У МЕНЯ земли - всего три сотки. А урожаи всегда большие. Потому что применяю интенсивные методы земледелия. И на всю зиму овощей хватает, даже картофеля. Хочу со всеми поделиться опытом, как вырастить по ведру картофеля на кусте. У меня свой способ, проверенный.

Самое главное - я каждый картофельный куст заставляю расти вверх. В прошлом году моя ботва была больше метра высотой. Как раз сейчас самое время попробовать мой способ, после первого окучивания. Вбейте около каждого куста картофеля прочные полутораметровые колья и привяжите к ним картофельную ботву (как помидоры). По мере роста ботвы подвязывайте выше. Когда растения имеют опору, это стимулирует их расти более продолжительное время. Где-то я прочитал, что это - явление гормональное. И наоборот, если ботва полегает, начинается увядание и прекращение роста.

За счет моего метода картофель растет активно и долго, а значит, много новых клубней появляется.

Несколько раз за сезон окучиваю, чтобы было достаточно места, где образовываться новым клубням. Подсыпаю к ботве плодородную садовую почву, поливаю по бороздам, подкармливаю.

Подвязанный прямой куст хорошо проветривается и освещается солнцем, меньше подвержен болезням. И колорадского жука легко с него снимать. И пропалывать очень удобно.

В прошлом году с каждого куста собрал по ведру крупного картофеля и много среднего размера.