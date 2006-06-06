Завяжемся узлом! Поможет ли?

Зачем срезать стрелки и завязывать узлом ботву у чеснока?



А. Карпова, Солнечногорск

ЧЕСНОК - дитя гор. Он привык к засухе, к резким перепадам дневных и ночных температур и высокому уровню ультрафиолета. На наших равнинных огородах он дает хорошие урожаи луковиц, но семян не завязывает. На цветочной стрелке образуются воздушные луковички-бульбочки. Их можно использовать для размножения. Если надо быстро размножить чеснок - стрелки не срезают. А для получения крупных головок чеснока и хорошего урожая надо удалять цветочные стрелки как можно раньше. Урожайность в этом случае повысится на 35-40%.

Чеснок не любит высоких температур, это холодостойкое растение. Самая подходящая температура для его роста - 18-20 градусов. Вегетационный период у озимого стрелкующегося чеснока - три-четыре месяца с момента всходов. К концу июля можно убирать первый урожай.

В этом году вторая половина июня была жаркой. Проверьте грядки с чесноком. Температура выше плюс 25 градусов способствует быстрому созреванию луковиц. Если опоздать с уборкой, то луковица распадется на зубчики, а покровная чешуя рассыплется. Такой чеснок не хранится.

Завязывание листьев чеснока в узел должно стимулировать отток питательных веществ от листьев к луковице и таким образом ускорить созревание. Применять такой агроприем совсем не обязательно, при благоприятных условиях переход соков из листьев в луковицу идет достаточно быстро и активно.

Сергей ТЕПЛОВСКИЙ, ученый-агроном, г. Волоколамск

Народный рецепт

Чесноком - по одышке!

НАРОДНОЕ средство при одышке и стенокардии - мед с чесноком. Лечение эффективно после месяца приема лекарства. На весь этот период вам потребуется 10 среднего размера головок чеснока, 20 небольших лимонов и два литра меда. Чеснок очистить и провернуть два раза через мясорубку. Лимоны тоже провернуть через мясорубку вместе с кожурой и отжать сок. Чеснок, сок и мед тщательно перемешать и поставить в прохладное место на неделю. Затем принимать четыре раза в день по столовой ложке. И так - в течение месяца. Хранить в холодильнике.

Экстренная мера при сердечном приступе

ЕСЛИ вам стало плохо с сердцем на даче, а нитроглицерина под рукой не оказалось, проглотите не разжевывая зубчик чеснока. Сгодится и недозрелый зубчик. Чеснок поможет остановить развитие сердечного приступа.

Чесночные стрелки маринованные

ЦВЕТОЧНЫЕ стрелки не выбрасывайте. Порежьте их на кусочки длиной 8-10 сантиметров. Уложите в чистые стеклянные банки не объемнее 0,5 литра. Добавьте в каждую банку по два листочка черной смородины, по листику дуба, вишни и лавра, веточку эстрагона и укропа, пять горошин перца.

Приготовьте маринад: на литр воды возьмите по две столовые ложки с верхом соли и сахара и вскипятите. Добавьте две чайные ложечки уксусной эссенции (70%). Кипящим маринадом залейте банки, прикройте крышками и поставьте стерилизовать в кипящую воду на 10-15 минут. Закатайте прокипяченными крышками, переверните и не трогайте до полного остывания.