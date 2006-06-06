Может ли кот поймать медведя?

«С наступлением жары у нас на огороде появились толпы медведок. Эти грызуны роют ходы, подгрызли много растений. Наш кот поймал одну медведку, но есть не стал. И, как мы его ни уговаривали, больше ловить не желает. Как извести этих страшилищ?



Пичугины, Вербилки»

ЕСЛИ на участке появились холмики-дорожки и норы, похожие на мышиные, значит, медведки закончили свои брачные игры и занялись вашим огородом. Медведка - это крупное насекомое (длина тела у нее до 6 см), а не млекопитающее-грызун. Поэтому вашему коту они и не понравились. Хотя у них хищная зверовидная «морда», отсюда и название - медведка. И вреда от них намного больше, чем от мышей.

Они роют ходы в земле и едят все, что попадается на пути. Подгрызают корни растений, стебли. Выедают семена у огурцов, томатов, перца. Иногда вокруг гнезда медведки наблюдается «мертвая зона» - круг голой земли - все съедено под корень. Сейчас, летом, они активизировались, и бороться с ними не просто. Почаще рыхлите почву, разрушайте ходы, норы и яйца.

Помогают отравленные приманки «Гризли», разложенные по участку. Их запах привлекает насекомых. Медведки съедают «лакомство» и погибают.

Хорошо отпугивает медведок хризантема, запах этих цветов медведки не переносят. Закопайте в грядки с огурцами и томатами стебли хризантем. Насекомые уйдут.

Медведки терпеть не могут запаха календулы. Посейте это растение везде, где осталось место, сейчас еще не позд­но это сделать. Календула обладает сильнейшим фитонцидным эффектом. Ее полезно сеять в огороде в разных местах. Кроме медведок календула отваживает разных других вредителей, препятствует распространению многих болезней (мучнистая роса, например). И цветет красиво!

Если вредителей слишком много - срочно принимайте экстренные меры, иначе можете остаться без урожая. «Пригласите» крота - главного врага медведок. Вред от крота несравнимо меньше, чем от медведки, из двух зол придется выбирать меньшее.

В теплице воткните в гряды свежие ольховые ветки. Этот запах медведкам тоже не нравится. На какое-то время должно помочь.

Летом не расслабляйтесь и проведите активную работу по уничтожению и изгнанию медведок с вашей земли. На зиму медведки впадают в спячку и особенно любят устроиться в теплом навозе. В конце июля - августе выкопайте ямки на два штыка и поместите в них небольшие мешки для мусора, наполненные перепревшим навозом. Насекомые с удовольствием заберутся на зимовку в мешки. Как только ударят морозы, мешки достаньте и разбросайте навоз по участку. Медведки от холода погибнут, а навоз послужит удобрением.

Еще один проверенный способ отлова медведок

Я ИСПОЛЬЗУЮ для борьбы с этими вредителями стеклянные банки с узкими горлышками (из-под соков). Горлышко смазываю медом изнутри и снаружи. Потом закапываю банки в землю горлышком вверх и жду. Эти твари заползают внутрь, привлеченные запахом. Обратно им вылезти сложно. Я откапываю банки и наливаю внутрь воды с керосином. А потом сжигаю трупики в костре.

В. Залепухин, Шатура