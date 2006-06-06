//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Сад-огород

Если руки – крюки

Ранозаживляющие растения на участке

№ 9(9) от 06.06.2006 [«Аргументы Недели », Мария ДУТОВА ]

Если руки – крюки
Фото С. ХАЛЬЗОВА

ОБЯЗАТЕЛЬНО посадите в саду медуницу. Это очень красивое весенне-цветущее растение, а сок листьев и стеблей напоминает йод как по цвету, так и по антисептическому действию. Разотрите листочек медуницы и капните соком на ранку. Посушите медуницу на зиму, порошок из этой травки хорошо заживляет открытые и нагноившиеся раны.

Посмотрите, что растет вокруг. Крапива, подорожник, зверобой, листья лесной земляники, вьюнок полевой, тысячелистник - все эти и многие другие растения хорошо останавливают кровь. Возьмите листья любого из них, того, что растет у вас, разомните до появления сока, отожмите сок в ранку и привяжите траву к ране.

Если вы глубоко порезались и сильно идет кровь, снимите кору с молодого побега вяза и приложите свежим лубом к ране, наложите повязку. Кровь остановится, а вы, не нервничая, отправляйтесь за медицинской помощью.

Загноившуюся ранку от занозы легко вылечить молодой морковью. Потрите морковку на мелкой терке и эту кащицу приложите к ранке. Прикрепите пластырем. Скоро кащица высохнет, а ранка заживет.

Иногда и вопреки - а на грабли наступишь! Или у сарайчика острый угол попадется. От этих и других ушибов помогут листья бодяка полевого или цветки анютиных глазок. Приложите размятую траву на ушибленное место и закрепите пластырем. Снимает боль и уменьшает отек полынь обыкновенная. Разотрите траву до сока и привяжите к больному месту. Посушите полынь на зиму. Заваренная травяная кашица поможет от зимних синяков, а терпкий полынный запах напомнит о лете и даче.

Ушибленные коленки полечите репчатым луком. Потрите лук и сделайте компресс. На следующий день снова можно ползать в огороде.

Мы все знаем, что в жару днем работать в саду и огороде не рекомендуется. Это плохо и для растений и для нас с вами. Но если все-таки коварное солнце напекло неразумную голову и кровь стучит в висках, приложите свежий лист капусты (сгодится любой сорт) к больному месту на голове и обвяжите льняным полотенцем. Станет легче, минут через сорок боль утихнет и тошнота пройдет. А капустный лист, отдав все целебные силы, превратится в тонкую папиросную бумажку.

Разве найдется огородник, у которого не болела бы спина? Если вас замучила подагра, артрит, радикулит и другие сопутствующие болезни, - нарежьте свежих листьев папоротника и набейте ими тонкий холщовый матрасик. Несколько ночей сна на таком ложе принесут заметное облегчение. Неплохо бы на даче в выходные спать на таком матрасе для профилактики. Только листья надо предварительно высушить.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

Москва будет добиваться от Киева заключения краткосрочного договора на транзит газа в Европу после 2019 г., чтобы выиграть время для завершения строительства газовых магистралей. О поистине теплом будущем Украины размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.

//В мире

Политолог перечислил главных врагов Зеленского

Политолог перечислил главных врагов Зеленского

Украинский политолог Виктор Небоженко оценил, какие же основные враги на данный момент есть у президента Украины Владимира Зеленского. По мнению специалиста, реальную угрозу для статуса Зеленского как главы государства могут представлять два человека.

//В мире

Евросоюз осудил решение руководства США вернуть смертную казнь

Евросоюз осудил решение руководства США вернуть смертную казнь

В Евросоюзе в пятницу, 26 июля, осудили решение федеральных властей Соединенных Штатов Америки о возобновлении приведения в исполнение смертных приговоров после шестнадцатилетнего моратория.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Кличко перечислил сходства между Зеленским и Януковичем

Кличко перечислил сходства между Зеленским и Януковичем

Виталий Кличко заявил, что некоторые действия нынешнего президента Украины Владимира Зеленского напоминают поступки его предшественника Виктора Януковича. В частности, мэр Киева высказался о том, что глава страны собирается сместить его с должности градоначальника.

//В мире

Трамп пообещал ответить на "глупость Макрона" пошлинами на французское вино

Трамп пообещал ответить на "глупость Макрона" пошлинами на французское вино

Американский лидер Дональд Трамп вечером в пятницу, 26 июля, намекнул на увеличение ввозных пошлин на французское вино в ответ на "глупость", совершенную президентом Франции Эммануэлем Макроном.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Россельхознадзор назвал причину гибели пчел в Башкирии и других российских регионах

Россельхознадзор назвал причину гибели пчел в Башкирии и других российских регионах

Россельхознадзор назвал причину массовой гибели в этом году пчел в российских регионах, в том числе в Башкортостане. Причиной гибели пчел названа обработка полей пестицидами.

//Спорт

Юлия Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом и стала шестикратной чемпионкой мира

Юлия Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом и стала шестикратной чемпионкой мира

Россиянка Юлия Ефимова завоевала золото чемпионата мира по водным видам спорта в заплыве на 200 метров брассом. Результат Ефимовой - 2 минуты 20,17 секунды. Российская пловчиха стала шестикратной чемпионкой мира.

//Метеоновости

Москву ждет аномально холодная погода

Москву ждет аномально холодная погода

В ближайшие дни похолодание в Москве может побить температурный рекорд 1977 года. Об этом сообщил глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//Шоу-бизнес

Королева снялась обнаженной в ванне с пеной

Королева снялась обнаженной в ванне с пеной

В современном мире мало кого можно удивить наготой, однако любое обнаженное фото какой-либо известной личности мгновенно вызывает ажиотаж и горячее обсуждение у представителей общественности.

//Новости СМИ2

//Спорт

Реми Кабелла: От предложения «Краснодара» невозможно было отказаться

Реми Кабелла: От предложения «Краснодара» невозможно было отказаться

Французский полузащитник Реми Кабелла, ранее выступавший за «Сент-Этьен», подписал с «Краснодаром» трехлетний контракт (трансферная сумма – 13,5 млн. евро), играть будет под номером «7» и получать в год 3 миллиона евро. Переход комментирует спецкор во Франции еженедельника «АН» Василий Комаров.

//В мире

Зеленский полетел в Одессу эконом-классом

Зеленский полетел в Одессу эконом-классом

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 26 июля, совершил перелёт «Киев - Одесса», заняв место в эконом-классе. По словам других пассажиров авиасудна, глава государства не требовал к себе особого внимания и не доставлял никому неудобств.

//В мире

В США сотрудники ФБР обнаружили "Франкенштейна" и его "детали"

В США сотрудники ФБР обнаружили "Франкенштейна" и его "детали"

Федеральное бюро расследований США провело обыск в центре биологических ресурсов в Аризоне, найдя тело мужчины с пришитой женской головой и сваленные в кучу части тел, сообщает New York Post.

//В мире

В центре Киева обнаружилась огромная туша кита

В центре Киева обнаружилась огромная туша кита

Туша кита внушительных размеров неожиданно обнаружили жители украинской столицы. Она лежала прямо во дворе. Об этом сообщают украинские СМИ.

//Общество

В каких словах россияне чаще всего делают ошибки?

В каких словах россияне чаще всего делают ошибки?

Ошибки свойственны всем. Однако некоторые речевые ошибки заставляют кожу покрываться мурашками, а волосы вставать дыбом. Профессор Азалия Блинова из Екатеринбурга рассказала, каких словечек действительно стоит стыдиться россиянам.

//Происшествия

На Урале детдомовец утонул во время экскурсии

На Урале детдомовец утонул во время экскурсии

В Свердловской области воспитанник детдома утонул в реке во время экскурсии, на которую отправился вместе с другими ребятами. О происшествии рассказал глава пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых.

//Новости партнеров

//Здоровье

В Австрии рассказали, как правильно есть яблоки

В Австрии рассказали, как правильно есть яблоки

Австрийские учёные из Университета Граца рассказали, что большинство людей недополучают порядка 90% полезных веществ из яблок только из-за того, что неправильно их едят.

//В мире

Украинки массово оголились из-за оскорблений от чиновника

Украинки массово оголились из-за оскорблений от чиновника

Женщины на Украине запустили флешмоб в ответ на недавнее заявление зампредседателя Запорожского облсовета Владислава Марченко о том, что откровенно одетые женщины напоминают проституток.

//Шоу-бизнес

Анита Цой рассказала о своей травме: "Море крови"

Анита Цой рассказала о своей травме: "Море крови"

Певица Анита Цой рассказала поклонникам о травме, из-за которой ей пришлось покинуть фестиваль «Жара» на машине скорой помощи. «Море крови», - написала Цой в соцсети.

//Политика

В Госдуме оценили желание украинцев возобновить ж/д сообщение с Крымом

В Госдуме оценили желание украинцев возобновить ж/д сообщение с Крымом

Российский депутат Михаил Шеремет рассказал, что желание украинцев наладить железнодорожное сообщение к Крымом можно расценивать как сигнал для президента Зеленского и всей власти Украины в целом.

//Политика

Пушков прокомментировал слова Трампа про отсутствие причин для вражды РФ и США

Пушков прокомментировал слова Трампа про отсутствие причин для вражды РФ и США

Сенатор Совфеда Алексей Пушков оценил слова президента Соединённых Штатов о том, что существующие разногласия между Россией и США являются результатом деятельности одного человека.

//Политика

Лавров заявил, что никакие внешние факторы не навредят дружбе России и Китая

Лавров заявил, что никакие внешние факторы не навредят дружбе России и Китая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой китайского МИД Ван И заявил, что на отношения между Россией и Китаем не влияет внешняя политика.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Уволенная из счетной палаты Татьяна Давыденко назвала версии лесных пожаров в Красноярском крае
2

Латвийский публицист: молодые русские загадят нашу страну
3

Певица Лада Дэнс похвалилась фигурой в бикини и отдельно ножками
4

В Хабаровском крае из-за пожара погиб ребёнок в палаточном лагере
5

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры