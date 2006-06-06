Если руки – крюки

ОБЯЗАТЕЛЬНО посадите в саду медуницу. Это очень красивое весенне-цветущее растение, а сок листьев и стеблей напоминает йод как по цвету, так и по антисептическому действию. Разотрите листочек медуницы и капните соком на ранку. Посушите медуницу на зиму, порошок из этой травки хорошо заживляет открытые и нагноившиеся раны.

Посмотрите, что растет вокруг. Крапива, подорожник, зверобой, листья лесной земляники, вьюнок полевой, тысячелистник - все эти и многие другие растения хорошо останавливают кровь. Возьмите листья любого из них, того, что растет у вас, разомните до появления сока, отожмите сок в ранку и привяжите траву к ране.

Если вы глубоко порезались и сильно идет кровь, снимите кору с молодого побега вяза и приложите свежим лубом к ране, наложите повязку. Кровь остановится, а вы, не нервничая, отправляйтесь за медицинской помощью.

Загноившуюся ранку от занозы легко вылечить молодой морковью. Потрите морковку на мелкой терке и эту кащицу приложите к ранке. Прикрепите пластырем. Скоро кащица высохнет, а ранка заживет.

Иногда и вопреки - а на грабли наступишь! Или у сарайчика острый угол попадется. От этих и других ушибов помогут листья бодяка полевого или цветки анютиных глазок. Приложите размятую траву на ушибленное место и закрепите пластырем. Снимает боль и уменьшает отек полынь обыкновенная. Разотрите траву до сока и привяжите к больному месту. Посушите полынь на зиму. Заваренная травяная кашица поможет от зимних синяков, а терпкий полынный запах напомнит о лете и даче.

Ушибленные коленки полечите репчатым луком. Потрите лук и сделайте компресс. На следующий день снова можно ползать в огороде.

Мы все знаем, что в жару днем работать в саду и огороде не рекомендуется. Это плохо и для растений и для нас с вами. Но если все-таки коварное солнце напекло неразумную голову и кровь стучит в висках, приложите свежий лист капусты (сгодится любой сорт) к больному месту на голове и обвяжите льняным полотенцем. Станет легче, минут через сорок боль утихнет и тошнота пройдет. А капустный лист, отдав все целебные силы, превратится в тонкую папиросную бумажку.

Разве найдется огородник, у которого не болела бы спина? Если вас замучила подагра, артрит, радикулит и другие сопутствующие болезни, - нарежьте свежих листьев папоротника и набейте ими тонкий холщовый матрасик. Несколько ночей сна на таком ложе принесут заметное облегчение. Неплохо бы на даче в выходные спать на таком матрасе для профилактики. Только листья надо предварительно высушить.