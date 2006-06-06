Хлебный мякиш

1-Й ВАРИАНТ. Мякиш обильно смочить водой, положить в тонкую тряпочку и отжать, закручивая ее свободные концы. После этого умять пальцами хлеб для получения упругой массы. Для насадки отламывают небольшой кусочек мякиша, из которого скатывают шарик. Насаживают так, чтобы жало крючка не выходило наружу.

2-й вариант. Мякиш умять с конопляным, льняным или другим растительным маслом и опустить на полминуты в кипящую воду.

3-й вариант. Мякиш смочить в воде, отжать в марле, накрошить в тарелку и смешать с таким же количеством свежесваренного горячего и очищенного от кожуры картофеля. Затем растереть хлеб и картофель до получения однородной массы, добавить немного растительного масла и снова размять.

4-й вариант. Промасленный мякиш умять, перемешивая с хлопьями ваты. Такая насадка не сбивается ни рыбой, ни течением воды.

5-й вариант. Замесить густое тесто из мякиша с медом; наделать из него шариков диаметром около 1 см и заварить в кипящей воде.