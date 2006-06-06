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Хранение червей

№ 9(9) от 06.06.2006 [«Аргументы Недели », Николай ПАНОВ, Краснодарский край ]

Хранение червей

ДЛЯ длительного хранения или очистки червей запускают во влажный мох, уложенный слоями в деревянном ящичке. Использовать для этих целей землю не рекомендуется. Там не произойдет очистки червей от слизи, и они не станут упругими и эластичными. При этом будет затруднен процесс сортировки червей и отбора погибших особей. Мох, в котором находятся черви, ежедневно смачивают молоком или несоленым мясным бульоном. Для подкормки червей используют картофельное пюре, вареную капусту или спитый чай.

При кратковременном хранении червей и при выезде на рыбалку, можно использовать различные емкости, наполненные небольшими комочками влажной земли. Емкость, используемая для хранения или транспортировки насадки, должна иметь отверстия. Через них внутрь проходит воздух, обеспечивая вентиляцию и доступ достаточного количества кислорода.

Насадку следует оберегать от прогрева на солнце и намокания под дождем, хранить на рыбалке в тени или укрытии. Не стоит излишне увлажнять землю, в которой хранятся черви. Она должна быть влажной, а не мокрой и уж тем более не жидкой. Черви в чрезмерно увлажненной земле станут склизкими, менее упругими, будут намного хуже держаться на крючке.

При долговременном хранении насадки необходимо поддерживать температуру около 6-10о, чему вполне соответствуют подвалы и подполья. В процессе хранения необходимо регулярно аккуратно удалять из емкостей погибших червей. Их гибель приведет к гибели других особей. Не стоит брать раненых червей - они все равно рано или поздно погибнут.

Для отбора погибших особей используют такой способ. Всех червей высыпают на влажный мох и оставляют на некоторое время в светлом месте. Живые черви быстро уходят вглубь, а больные, раненые и мертвые особи остаются на поверхности.

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