Речной волк

На поиски клыкастого

РАННИМ утром судак предпочитает находиться ближе к берегу. Здесь же греется на утреннем солнце малек. В течение дня переходит на более дальнее расстояние - поближе к руслу. К вечеру наступает очередной период миграции судачьих стай -

они вновь перемещаются от русла к берегу. В сумерках и ночью вслед за стаями малька судак может выходить на мелководные участки водоема, где глубина составляет всего 40-60 сантиметров. Самые любимые глубины от трех метров и более.

Судак любит жесткое дно, галечник, глину, гравий и песок, редко держится на илистом дне. Положительно относится к коряжникам. В траву заходит крайне редко, за исключением времени нереста уклейки - его любимого лакомства. Любит стоять на камнях, в ямах, на входах и выходах из них, вблизи остатков железнодорожных насыпей, мостов. Легко обнаружить место охоты судачьей стаи по летающим над водой чайкам: судак выдавливает малька к поверхности, а с воздуха на малька нападают чайки.

Снасти к бою

ДЛЯ ловли судака понадобится спиннинг длиной 2,70-3,30 м. с тестом от 10 до 40 грамм. Длина спиннинга в большей мере зависит от расстояния, на которое необходимо забрасывать приманку. Катушка подойдет обыкновенная безынерционная 3000-й серии, лучше с передним тормозом. На шпулю катушки наматывается плетеный шнур. Обычная монофильная леска довольно мягкая и легко растягивается. Она не позволит сделать мощную подсечку, необходимую для того, чтобы пробить крючком твердую костистую пасть хищника. Поэтому для ловли она не подходит.

Арсенал приманок для ловли «клыкастого» крайне разнообразен. При ловле на спиннинг применяются и вращающиеся, и колеблющиеся блесны, воблеры. Особую же популярность имеют различные виды джиговых приманок.

Раз ступенька, два ступенька...

ЕЩЕ во времена Л.П. Сабанеева для ловли судака использовалась колеблющаяся блесна-«трехгранка». Сегодня ей на помощь пришел «кастмастер» и другие тяжелые колеблющиеся блесны.

Проводят колеблющиеся блесны вблизи дна ступенькой. Для этого после заброса блесне дают упасть на дно, затем делают несколько оборотов катушкой. В этот момент блесна поднимается на некоторое расстояние от дна. Потом вновь пауза, и падение блесны на дно. Судаку такая проводка приманки напоминает рыбу, кормящуюся вблизи дна. Атака может последовать незамедлительно! Такую проводку осуществляют от места заброса до самого берега.

Вращающиеся блесны используют, как правило, при ловле на мелководных участках водоема. Проводку осуществляют равномерную, иногда разбавляя ее серией пауз. Вращающиеся блесны с тяжелым сердечником можно использовать и на глубоких местах.

Под уклейку и плотву

НЕПЛОХО зарекомендовали себя при ловле клыкастого воблеры - объемные имитации рыбьей мелочи. Выбирают эту приманку по форме тела, цвету и заглублению. Из-за особенностей строения пасти судак предпочитает питаться прогонистыми рыбами - плотвой, уклейкой. Форма и цвет воблера должны соответствовать живым рыбкам. Необходимо, чтобы воблер проходил вблизи дна. Только ночью, когда судак выходит на мелководье, используются воблеры с небольшим заглублением.

Джиг-джиг - уноси готовенького!

ОСОБОЙ популярностью у рыболовов-судачатников пользуются джиговые приманки. К ним относятся твистеры, виброхвосты, различные варианты поролоновых рыбок. Твистеры и виброхвосты изготавливаются из силикона и надеваются на специальное грузило с крючком (джиг-головку). Поролоновые рыбки оснащаются двойным крючком и крепятся к грузилу с двумя ушками (грузило-«чебурашка»).

Размер этих приманок колеблется от 2,5 см до 15 сантиметров. Наиболее уловисты приманки естественного зеленого, белого, желтого, оранжевого, перламутрового, кислотного цветов, прозрачные приманки и различные цвета в комбинации с блестками (чаще - зеленый).

Проводку осуществляют ступенькой у дна. Эти приманки еще больше напоминают судаку кормящуюся у дна рыбу. Они не только движутся похожим образом, но и активно «играют» мягкими силиконовыми хвостиками.

Подсекай!

КЛЮЕТ судак по-разному. Это может быть резкий удар, когда судак прижимает приманку ко дну. На леске также может внезапно возникнуть тяжесть - клыкастый взял приманку вдогонку и теперь пытается перетянуть канат в свою сторону. Крупный судак иногда берет приманку вдогонку на большой скорости - тогда даже появляется провис лески. В любом случае при малейшем намеке на поклевку необходимо делать мощную подсечку.

Чтобы избежать обрывов, тормоз катушки регулируется на 50% от разрывной нагрузки шнура, указанной на упаковке.