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Чтобы были еще краше

Укрытие рододендронов

№ 48(82) от 28.11.2007 [«Аргументы Недели », Розалия ФУРЦЕВА ]

Чтобы были еще краше

ПРИШЛО время помочь рододендронам спокойно, без волнений и стрессов перезимовать. Да-да, укрывать их надо в конце ноября, не раньше. Конечно, многим видовым формам не страшны наши морозы. Но в последние годы все чаще зимой случаются продолжительные оттепели. Тогда снег полностью исчезает. А потом, переломив тепло, зима возвращается с сильными морозными ветрами. Чтобы не допустить «мученической» жизни растений, проведите ряд работ сейчас.

Во-первых, уберите все листья под кустами.

Во-вторых, утеплите поверх­ностный слой почвы под кустом хвойным опадом или торфом слоем в 5–7 см. Можно насыпать шишки ели или сосны слоем 10 см. К стволу мульчу не подсы­пайте.

В-третьих, если на ваших рододендронах образовались семена, то оборвите семенные коробочки. Но не перепутайте с новыми почками.

В-четвертых, вокруг куста вбейте 5–6 реек или нетол­стых кольев. Свяжите их концы над центром куста. Два-три раза обмотайте получившийся каркас белым нетканым материалом. Надежно прикрепите нетканый материал к каркасу скобами или гвоздиками. Такое укрытие не позволит погибнуть цветковым почкам. А, как известно, погибают рододендроны не от морозов, а от иссушающих зимних ветров и обжигающего солнца.

В апреле, как только сойдет снег, укрытие уберите, растения подкормите и будьте уверены – пора цветения вас не разочарует.

Что выросло – не замерзнет!

МНОГИЕ специалисты по цветоводству и дендрологии «разрешают» садоводам в средней полосе на зиму рододендроны не укрывать.

Действительно, эти кустарники очень морозостойки – минус сорок они выдерживают совершенно спокойно. Но зимо­стойкость у них слабая. И в нашем климате рододендроны погибают зимой не от сильных морозов, а от иссушающих холодных ветров, обжигающего зимнего солнца и от многочисленных оттепелей. В первую очередь страдают торчащие в разные стороны крупные цветочные почки. Небольшие растения лучше все же укрывать.
А крупные кусты в такой опеке не нуждаются. Рододендрон не будет хорошо и быстро расти и ежегодно цвести в не подходящем для него микроклимате. Если уж рододендрон вырос большой и красивый – ему у вас нравится. Значит, вы нашли для него подходящее, защищенное от ветров место.

Для вас, любопытные

А ЧТО же делать с семенами? Советуем посеять. А вдруг у вас в зависимости от происхождения «отцовской» пыльцы получился новый гибрид? Разве не любопытно?

Приготовьте сами или купите специальный субстрат для рододендронов (3 ч. кислого торфа, 1 ч. песка, 2 ч. садовой почвы) и глиняный без эмали горшочек. Субстрат уплотните, пролейте водой, взрыхлите поверхность крупными комочками. Затем вразброс равномерно по всей поверхности посейте семена. Аккуратненько, но обильно увлажните пульверизатором. Посадочную емкость накройте стеклом или целлофановой пленкой и ждите всходов.

Как только они появятся, обеспечьте хорошее освещение и температуру 18–20 градусов. Почву увлажняйте при крайней необходимости. Крошечные растения пьют немного, а укрытие не позволит быстро испаряться влаге с поверхности почвы.

В начале июня, не заглубляя корневую шейку, пересадите растения в школку или тепличку. Первые две зимы утепляйте лапником и нетканым материалом. 

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