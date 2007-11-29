Сладкая жизнь

РОДОМ растение (Stevia rebaudiana) из Бразилии и Парагвая. А по-русски она называется медовая трава. Внешне растение напоминает кустик мяты. Листочки мелкие, цветки невзрачные. А вот вкус… Достаточно добавить в чайник несколько листиков – и чай получится на удивление сладким. Аборигены использовали медовую траву (кстати, такое название придумали индейцы) как подсластитель.

В цивилизованном мире первыми распробовали стевию японцы. Потом китайцы, корейцы. Европейцы всерьез обратили на нее внимание только в середине прошлого века. И мы не отставали. В бывшем СССР в 1985 г. даже заложили опытный участок стевии на Украине.

Чем же так хороша медовая трава? Исследования показали, что в стевии практически нет углеводов. А избыток последних крайне вреден. Вкус травки обусловлен комплексом сладких низкокалорийных веществ (гликозидами), объединенных общим названием – стевиозид. Она слаще сахара в 200–300 раз! А один килограмм свежих листьев заменяет по сладости 20 кг сахара!

Материальный аргумент

ЧИСТЫЙ кристаллический стевиозид стоит недешево. Килограмм порошка, произведенный в Европе, – не менее 100 долларов. Но его и требуется намного меньше. К тому же речь еще идет о пользе и безвредности!

Сегодня более 40% подсластителей в Японии производятся из стевии. Значит, выгодно. Японцы считать умеют.

Стевиозид – просто спасение для диабетиков, для больных с нарушенным обменов веществ. И для всех любителей сладкого. Так почему же мы до сих пор не выращиваем стевию по­всеместно? Ответ прост – как все тропические растения, она не выживает при температуре ниже 8 градусов. Корни гибнут уже при нулевой температуре. По­этому попытки ввести стевию в культуру и заменить ею сахарную свеклу оказались неудачными. Даже в южных областях России.

Но как однолетнее растение ее вполне можно выращивать. Любознательные садоводы-любители с энтузиазмом осваивают новую культуру. Выращивать ее можно и в саду, и на подоконнике. Оптимальная температура для роста – 22–24 градуса. К почвам – нетребовательна. Но на сухом воздухе растет плохо. Оптимальная влажность – 70–85%.

Посейте семена в горшочек и поставьте на южное окно. Поливайте, опрыскивайте. Срезайте побеги на высоте 20–30 сантиметров. Стевия начнет куститься и расти быстрее. А листья заваривайте в чай или сварите из них сироп.

Сладость – своими руками!

ДЛЯ приготовления сиропа из медовой травы в домашних условиях подсушенные зеленые листья и побеги залейте водой и кипятите 40 минут. Потом полученный экстракт процедите и продолжайте упаривать жидкость на медленном огне. Процесс завершен, если капелька сиропа не растекается на блюдце. Добавляйте по нескольку капель в чай, в кулинарные блюда.

Ближе к лету начните укоренять черенки. Потом высадите их в открытый грунт или в теплицу. Горшок с маточным растением тоже прикопайте в саду. И собирайте все лето урожай «сахара».

Станислав ИВАНОВ,

кандидат сельскохо­зяйственных наук