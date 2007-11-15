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Пятница, тринадцатое

№ 46(80) от 14.11.2007 [«Аргументы Недели », Андрей ПАХОМОВ, Тверская обл. ]

Пятница, тринадцатое

 Эту историю мне рассказали несколько лет назад у костра в рыбацкой компании. Честно признаюсь, я не поверил, посмеялся только. А прошлой зимой приехал к другу на дачу в те же края, и вновь эта история, да с продолжением... Тут уж не поверить было невозможно, ведь среди рассказчиков был сам главный герой.

 СЕМЬ лет назад в небольшом провинциальном городке Тверской обл. на местной автобазе работал ночным сторожем тихий и безобидный Василич. По недоступным для обывателей убеждениям он совсем не пил водку и жил бобылем, однако шоферской народ его все равно любил и даже уважал.

 В ту зиму были сильные морозы, и в своей продуваемой сторожке Василич сильно простудился. Кашлял-кашлял три недели и докашлялся… Утром народ пришел на базу, а Василич – никакой. Быстро его на машину и в больницу. Воспаление легких – не шутка!

 В тот раз успели. А через несколько дней один из шоферов заехал проведать Василича, а его и «обрадовали»…: умер вчера ваш Никандров Николай Васильевич. Ну, дела…

 Из родных – только мать, совсем старая, в деревне в 8 километрах. Там на сельском кладбище и хоронить нужно. Директор выписал матпомощь и выделил уазик, мужики еще скинулись и на третий день поехали за Василичем. Пока ехали, прикидывали, как матери сказать, да как могилу копать – мороз, снегу по пояс. Пока доехали до больницы – уже три раза помянули.

 В больничном морге долго не задержались – там всего один покойник и лежал. Забрали, и всю дорогу мужики сокрушались – болезнь не красит человека. Осунулся-то как Василич и постарел. Совсем на себя не похож. Помянули еще раз, потом еще. Тут и кладбище показалось.

 Прошло два часа, почти стемнело. Могилу выкопали, регулярно поминая. И вдруг как из преисподней возник джип-вездеход, выскочили несколько крепких мужиков и, матерясь, побежали к уазику. Вытащили гроб с Василичем и понесли в вездеход. Ага, как же! Шоферы народ простой, своего в обиду не дадут, кинулись отнимать.

 Через 15 минут «воюющие стороны» угомонились по сугробам. Наконец дух перевели и выяснили – их покойника тоже зовут Никандров Николай Васильевич, и это не наш Василич, а их. И в больнице этой оказался он по трагической случайности. На вокзале стало плохо с сердцем, пока вызвали «скорую», довезли до больницы и оказали помощь – было уже поздно. Вот род­ственники с трудом его нашли. Ну, бывает же такое! То-то наш Василич был не похож сам на себя.

 Новая «родня» помогла засыпать могилу, ну а потом все вместе помянули теперь уже их Василича и выпили за здоровье нашего.

 Наш Василич выздоровел, уволился и уехал насовсем к матери в деревню. Старушка так ничего и не узнала. Говорят, теперь Василич проживет две жизни после такой истории. А он стал отмечать еще один день рождения. Все мужики к нему обязательно приезжают, вроде как на зимнюю рыбалку. Вот в этой самой деревне на этой самой «рыбалке» я и оказался.

 Кстати, перепутали покойников в пятницу, тринадцатого...

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