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Поднимаем целину

Земляные работы в подмерзшем саду

№ 45(79) от 07.11.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Мария ДУТОВА ]

Поднимаем целину

 Горячо любимые нами синоптики после сегодняшних морозцев обещают теплый ноябрь и даже половину декабря. И у нас нет повода им не верить. Удалось же в прош­лом году любителям дачной жизни насладиться теплом последнего месяца осени. Как приятно будет продлить дачный сезон и в этом году тоже.

 НА ЗЕМЛЯНЫЕ работы всегда не хватает времени. А ведь грамотная перекопка почвы необходима и незаменима. И от качества этих работ зависят будущий урожай и порядок на участке.

 Перекопайте все приствольные круги под плодовыми деревь­ями и кустарниками. Сейчас копается легко, особенно после первого морозца. Глубоко не нужно, можно повредить поверхност­ные корни. Переворачивайте дерном вниз. Ком земли за зиму промерзнет, вредители погибнут, а корни сорняков перегниют. Весной вам останется порыхлить почву, удобрить и замульчировать. И до следующей весны можете не беспокоиться. Достаточно одной осенней капитальной перекопки раз в два года, и ваш сад всегда будет ухожен.

 Теперь огород. И здесь очень полезно перекопать всю территорию с оборотом пласта. Таким термином в земледелии называют глубокую перекопку с перевертыванием почвы. При такой обработке под пласт можно вносить даже свежий навоз. Особенно это актуально, если вы приобрели «сокровище» по случаю и вам его негде хранить.

 Поздняя осень – самое время для «поднятия» целины. Если вы планируете подготовить почву под огород, цветник или культурный газон, то сделайте это сейчас. Ранней весной вы потратите совсем немного времени, а главное, сил для «чистовой» обработки почвы.

 Пока земля грубоко не промерзла, готовьте посадочные ямы для весенней посадки декоративных и плодовых саженцев. Внесите минеральные удобрения, органику, питательный грунт.

 И еще один грамотный ход. Займитесь вертикальной планировкой участка и гео­пластикой. Этими модными словами называются земляные работы по созданию искусственного рельефа на участке – горок, декоративных оврагов, земляных терасс. За зиму произойдет естественная усадка грунта. А всю декоративную работу сделаете весной.

Аргументы хвойников

 КАК известно, лучшее время для пересадки хвойных растений – осень и зима. Что касается глубокой зимы, то для выкопки растений потребуется особая техника. Где же она у обычного дачника? А поздней осенью запросто обойдемся одной лопатой.

 Обильно полейте растение. Затем обкопайте вокруг, оставляя по возможности большой ком земли. Подготовьте посадочную яму. После этого аккуратно переложите растение в тачку, стараясь не обтрясти почву – это очень важно! Хвойное растение с оголенными корнями приживается крайне плохо. И наоборот, хвойник с большим комом земли, пересаженный в ноябре-декабре, приживается с вероятностью 99,9%!

 Пересадили, добавили калийное удобрение (для снятия стресса от пересадки), полили. Хорошо бы замульчировать приствольный круг сеном или листьями. И пусть себе растет.

Тепличный аргумент

 НЕ ЗАБУДЬТЕ перекопать или поменять почву в теплице. Останется время – сделайте теплую грядку. Для этого снимите верхний 20-сантиметровый слой грунта. Выкопайте траншею глубиной 30 сантиметров. На дно положите измельченные ветки, малоперепревший компост, навоз. Сверху – полуперепревшую или свежую траву. Добавьте немного мочевины и засыпьте ранее снятым плодородным грунтом.

 Утеплите сеном или опилками и накройте черной пленкой или лутрасилом. И ждите весну.

 А в марте, как только солнышко пригреет, теплая черная грядка оттает. И смело сейте холодостойкие культуры – руколу, редис, укроп, листовую капусту, кресс-салат. Укройте поверх посевов лутрасилом в два слоя. Через месяц свежая зелень на столе гарантирована.

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