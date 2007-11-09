Хочу земляничное дерево

Не смогла удержаться и купила на осенней садовой выставке вьющуюся клубнику. Очень хочется увить ею беседку. А теперь вот думаю, где мне ее сохранить. Можно ли посадить в огороде, если почва еще не замерзла? Расскажите об этой клубнике.



Татьяна Ильина, Клин

СУДЯ по письму нашей читательницы, ей «посчастливилось» приобрести укорененную розетку. Беда в том, что мы не знаем, в каких условиях выращивалось растение. Его могли привезти из питомников южных регионов. Такие растения, высаженные сейчас в грунт (даже если будут плюсовые температуры), окажутся в стрессовых условиях и легко могут зимой погибнуть. Кстати, это касается и любого другого «южного» посадочного материала.

Лучше всего такое растение пересадить в большой по размеру горшочек и поставить на подоконник. Так и перезимуем.

А теперь – о главном про клубнику. Опытные садоводы давно знают, что вьющейся клубники в природе не существует. В данном случае в письме читательницы речь идет о садовой землянике (Fragaria vesca). Клубника (Fragaria moschata) – совсем другое растение. Однако и среди земляники нет вьющихся видов. Но есть ремонтантные сорта, образующие очень много усов и дочерних розеток. Если эти усы принудительно (только так!) прикреплять к опоре, то получится красивое «дерево». Биологические особенности земляники таковы, что самостоятельно побеги не вьются!

Такая земляника очень эффектна в ампельной культуре. Посадите несколько розеток в большую плоскую емкость и повесьте на балконе, веранде на опору. И очень скоро вы будете любоваться земляничным «водопадом».

Стоит ли обижаться на продавцов «вьющейся» продукции, плохо владеющих садово-огородной терминологией.

Семенами надежнее

Длинными усами славятся, например, гибриды F1 «Balconi stream» и «Balconi charm». Уже выведены гибриды с розовыми цветами и крупными вкусными ягодами.

Ремонтантная садовая земляника прекрасно размножается семенами. В средней полосе семена сеют на рассаду в конце января – феврале. Семена мелкие, поэтому сейте аккуратно и поверхностно. Затем накройте стеклом или полиэтиленовым пакетом. Оптимальная температура выращивания 16–18 градусов.

Семена прорастают долго, иногда всходы появляются только через 2 месяца. Первое время сеянцы растут медленно. Ну а потом, летом, высаженные в грунт, они быстро разрастаются, цветут и плодоносят весь сезон.