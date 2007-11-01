Дело было ночью…

– Я ЖЕНЩИНА смелая и решительная. За свои немногие тридцать лет успела родить двоих детей, развестись с мужем, сделать головокружительную карьеру и опять сойтись со своим старым мужем. То, о чем я хочу рассказать, произошло на даче августовской ночью…

Уже давно погромыхивала гроза, мелкие капли дождя исполняли прелюдию к настоящему ливню. Черное небо освещалось дальними вспышками. Вот-вот польет по-настоящему. Дети улеглись спать. После душного дня мое тело просилось в ванную. Наш новый дом еще не был укомплектован санузлом и ванной комнатой, и мыться приходилось в баньке, расположенной в другом углу сада.

Печь топить не стала, решила обойтись душем. О, какое блаженство! Согревшись и разомлев, щедро покрыла тело мыльной пеной.

Вдруг, сквозь ровный шум воды, я услышала какой-то стук. Напряглась и прислушалась. Показалось…

Стук повторился, перекрываясь мощным раскатом грома. И вдруг наступила неестественная тишина и темнота. Видимо, отключилось электричество, а может, кто-то его отключил?

Так. Значит, электричества нет во всем доме или даже во всем поселке.

Водонагревалка отключилась, насос – тоже, света нет, а я вся в мыле. Запаса воды тоже нет, колодец далеко. Что делать?!

За стеной отчетливо раздался шорох. Кто там? Опять стук! Осторожно выхожу из душевой кабинки и приоткрываю дверь в предбанник. Вспышки молний через маленькое банное окно на мгновения освещают помещение. Никого нет. Поежившись, решаюсь разжечь печь. Нащупываю коробок со спичками, готовлюсь чиркнуть. Вдруг из печки доносятся возня, скрип, по­хлопывания, вздохи. Я в ужасе отшатнулась. Куда только делись моя решительность и смелость! Вспомнились рассказы о домовых и ведьмах, вылетающих из трубы. Может, крысы? Страшно!

Стряхивая остатки пены со своего уже замершего тела, я решилась зажечь газету и заглянуть внутрь печки. Скрипнула задвижка, и огонь осветил… две пары сверкающих глаз! Прямо на меня вылетело нечто черное… Спасите, помогите!!!

Это были две птицы. Они хотели на волю, бились о стекло, когда сверкали молнии, и метались по предбаннику, задевая мое голое тело жесткими крыль­ями. Весь этот ужас сопровождался звуком шлепающих крыльев, негодующим клекотом, раскатами грома и моим «соловьино-разбойничьим» визгом. Вся поцарапанная и в перьях, голая, я наконец-то нащупала дверь, выскочила на крыльцо и… поскользнулась.

Мягкая грядка ласково приняла меня, добавив множество оттенков моему свеженамыленному телу. Птицы радост­но пронеслись надо мной и исчезли в темноте. И тут наш сад залился ярким светом (электричество включили!), на крыльце – перепуганные родители, у калитки – обалдевшие, разбуженные соседи, а посередине – я, женщина «смелая и решительная»…