Миловид – милый сердцу вид

У вас есть на дачном участке садовый павильон? А беседка? Ну хотя бы скамеечка под навесом имеется? Если нет, то обязательно постройте. Без такого сооружения просто невозможно представить среднерусскую традиционную усадьбу. И название певуче-народное за садовыми постройками закрепилось – миловиды. Беседуем неторопливо, беседуем, а вокруг – милые сердцу виды…

РАЗНООБРАЗНЫЕ садовые сооружения стали особенно популярны в пейзажных садах с конца XVIII века. И это неудивительно. Особая лиричность, свойственная российским садам и паркам, располагает к мечтательной созерцательности окружающей природы. Обычно беседки располагались на возвышении, на берегу речки или водоема.

Павильоны и беседки нередко были застекленными и утепленными – для круглогодичного использования. Ведь зимние умиротворяющие пейзажи не менее привлекательны.

Нам, сегодняшним дачникам, совсем не хочется быть хуже своих предков. Одно плохо: современные дачные участки редко дотягивают до просторов усадеб прош­лых веков. Но и эту проблему можно решить. Размер и размах строительства значения не имеют. Главное – комфортно и уютно посидеть и отдохнуть, подышать чистым душистым воздухом и с гордостью полюбоваться собст­венным садом.

Садовая беседка современного дачника может быть любых конфигурации и размера, но она должна соответствовать размерам участка, стилю дома и других построек. Она может быть и с открытыми сторонами, и застекленная, и частично закрытая. Все зависит от ее месторасположения в саду и от близости соседей.

Лучше всего построить беседку в дальнем углу сада. Проложите к ней удобную дорожку. Для небольших участков такое композиционное решение вполне приемлемо. Извилистая дорожка послужит объединяющим элементом ландшафтной планировки участка. На нее вы легко сможете нанизать «бусы» из цветничков, декоративных кустарников. И даже небольшой водоем будет к месту.

Постарайтесь расположить беседку таким образом, чтобы самый красивый вид из нее не был испорчен неэстетичными элементами вашего дачного хозяйства. Не забывайте про «милый вид»!

Беседку неплохо увить лазающими растениями. Виноград девичий, жимолость каприфоль, древогубец, клематис – эти неприхотливые многолетники отлично подходят для такой цели. Особенно красиво получается, если весной добавлять однолетние вьющиеся растения. Они «ползут» сверху зелени многолетних растений и при этом охотно цветут все лето до заморозков.

Путь в беседку совсем не обязательно должен быть наикратчайший. Прогуливаясь, не торопясь любуйтесь цветущими клумбами, дышите ароматом трав. Короче, наслаждайтесь на здоровье! А потом сядете на удобную скамеечку, и зажурчит душевная беседа…