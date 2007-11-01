Кому требуется обрезание?

«На даче бываю только в выходные, ухаживать за растениями особо некогда, а цветы я люблю. Мне нравится, что вы иногда даете советы не только для «продвинутых» садоводов, но и таким, как я. Посоветуйте, какие растения можно не трогать, а какие надо обязательно обрезать и укрыть?»

Марина Шарапова, Ленинградская область

КРАСИВЫЙ нарядный пышный цветник – кто бы не хотел такой иметь. А еще, чтоб не требовал ухода. И при этом цвел бы все лето. И зимой было бы красиво. Это же мечта любого дачника! Но не такая уж она несбыточная. Предзимняя забота о цветнике потребует от вас совсем немного усилий, зато весенний результат приятно удивит.

Во-первых, все однолетние не следует оставлять в цветнике. Аккуратно выдерните их вместе с корнями, землю отряхните и отнесите стебли в компост. Исключение – тагетис (более известные как бархатцы). «Ботву» срежьте секатором, а корни оставьте в почве. Бархатцы образуют достаточно мощную мочковатую корневую систему. Перегнив за зиму, она обогатит цветник органикой. К тому же целебные фитонциды тагетиса продезинфицируют почву.

Во-вторых, обратите внимание на двулетники – виола (анютины глазки), некоторые виды колокольчиков, наперстянка, мальвы и др. Все отцветшие растения удалите вместе с корнями. А молодые розетки не трогайте, они зимуют с листь­ями. Некоторые двулетники можно слегка окучить почвой и прикрыть листьями или лапником.

В-третьих, поговорим о многолетниках. Это самая большая группа зимующих растений. Некоторые из них мы оставляем зимовать в цветниках «без изменений». Сухие соцветия украсят зимний сад, придав ему романтический и трогательный вид (монарда, злаки, эхинацея, очиток видный, синеголовник, физалис). А семена послужат кормом для птиц.

Многие многолетники, особенно весеннецветущие, зимуют с зелеными розетками листь­ев (бадан, примулы, гейхеры, гравилат, тиареллы, дюшенея, живучка и пр.). Их оставляют на клумбе, предварительно удалив сухие листья и цветоносы.

Почвопокровные растения для альпий­ских горок тоже не нуждаются в обрезании на зиму. Уберите мусор и сухие стебли, остальную работу проведете весной.

Ну вот, остались наиболее популярные растения в цветниках, которые нуждаются в обрезке листьев и стеблей на зиму. Это – астильбы, хосты, лилейники, ирисы, бузульники и пр.

И в-четвертых, не печальтесь, если случайно обрежете что-то лишнее. Это вовсе не смертельно. В худшем случае растение будет плохо цвести на будущий год. Хороший совет – если сомневаетесь, оставьте «ботву» в покое, не режьте вовсе.

Не торопитесь!

ПОСЛЕ обрезки «ботвы» уберите из цветника весь мусор и отнесите его в компост. Прополите сорняки. Одни из них портят зимний вид участка, другие, многолетние, и зимой умудряются отнимать питательные вещества у цветов.

Порыхлите почву вокруг растений и подсыпьте плодородного грунта, богатого органикой. Обязательно замульчируйте хорошо перепревшим навозом или компостом. Годятся для этой цели сухие листья (дубовые) или торф. Сверху можно положить в один слой еловый лапник.

Но не перестарайтесь. При неправильном укрытии даже зимо­стойкие растения могут погибнуть. Они выпревают при оттепелях или рано трогаются в рост весной и гибнут от заморозков.

И еще, не укрывайте слишком рано. Дайте почве слегка промерзнуть. Дождитесь устойчивой минусовой температуры.

Зачем расстраиваться...

В КЛИМАТЕ средней полосы хорошо зимуют далеко не все цветы. И некоторые не переносят даже небольших морозов (гладиолусы, георгины, дурман). Их надо выкапывать и хранить в непромерзаемых подвалах или укрытиях. Не пытайтесь укрывать такие растения слишком толстым слоем почвы или разными теплыми материалами. Как известно, при хороших морозах почва у нас может промерзнуть до 1,5 метра.

Если вы не располагаете временем для ухода за такими растениями или вам их негде хранить, то лучше исключите их из ассортимента своего цветника. Так вы гарантированно убережете цветок от гибели, а себя от разочарования.