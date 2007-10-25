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Еще раз про любовь

№ 43(77) от 24.10.2007 [«Аргументы Недели », Наталья ПЕТРОВА ]

Еще раз про любовь

 В нашем большом загородном доме жила удивительная белая овчарка, похожая на пушистого медвежонка. Семья у нас большая и дружная, и все было замечательно, пока не заболели двое младших детей. Сухой кашель никак не проходил. Врачи однозначно определили – собачья шерсть является аллергеном. Пока собака остается в доме, дети не по­правятся.

 Что же делать, как поступить? На семейном совете приняли решение – отправить лохматого члена семьи в деревню к тетке за 150 км от нашего дома. Погоревали, поплакали и отправили…

 ТАМ ее приняли очень хорошо, и,  казалось, что ей все очень понравилось. Но не успели мы отъехать и 50 км, как раздался звонок. Обеспокоенная тетка доложила – собака пропала. Не вернулась она ни на следующий день, ни через неделю.

 Прошло три месяца. Однажды утром, выходя из дома, я заметила под скамейкой серую бродячую собаку. Она была грязная и голодная. На боках ее даже через густую длинную шерсть проступали ребра. Собака с трудом встала и поковыляла мне навстречу. Сердце мое замерло и упало вниз – это наша собака, это наш пропавший «медвежонок»!

 Вся семья в этот день прогуляла и работу, и школу. Было море слез. Любимую «девочку» мыли, сушили, кормили, ласкали. Спустя пару недель она опять стала похожа на белого медвежонка. Но уже не такого лохматого, шерсть решено было немного подстричь.

 Удивительно и чудесно, но кашель у детей не возобновился. 

 Прошло время, и мы все никак не можем понять, как, по каким приметам сумело преданное животное найти обратный путь? Зачем, почему? Ведь там, в деревне, куда отправили «медвежонка», было хорошо, тепло и сытно.

 Что вело ее обратно? Наверное, это та самая «химическая реакция», что несправедливо приписывается только Человеку. Это то, что оживает не всегда и не в каждом, но заложено Богом во всем живом. И это есть Любовь....

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