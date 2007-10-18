//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Сад-огород

Искусство требует жертв

№ 42(76) от 18.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Искусство требует жертв

 Маститые фотожурналисты обычно в мемуарах вспоминают, что ради одного удачного кадра приходилось становиться каскадером и портить пять-десять пленок. Ну а как же иначе, искусство жертв требует!

 Наш читатель-фотограф пока еще молод и «тренируется на кошках». Его звездный час еще впереди. Желаем ему творческих успехов и вдохновения!

 ТЕПЛЫМ ласковым летним утром ничто не предвещало неожиданностей. Однако безмятежность дачного отдыха нарушил шум хлопающих крыльев. Смотрим,  молодой сорочонок скачет по траве, прихрамывает, взлететь не может. Мы все заохали, и тут мирно дремавший на солнышке красавец-кот Мурзик мгновенно ожил, подпрыгнул на месте и пулей полетел к бедной птичке.

 Первой отмерла дочь и чудом успела схватить кота. Сорочонок резво вскарабкался на сливу и затаился.

 Но расслабляться было рано. Кот, применяя выжидательную тактику, притупил бдительность хозяйки. Она ослабила объятия, и вот Мурз уже под деревом. Еще немного, еще чуть-чуть… Кот неслышно крадется по ветке. Все участ­ники «сафари» замерли в ожидании. Сороченок обреченно затих… Наконец, щелчок – есть кадр! Снято! Как и положено настоящему профессионалу, фотограф не упустил редкий момент. Хватаем обалдевшую птичку, шикаем на кота и несем «артиста» в дом.

 Несколько дней мы кормили птенчика червячками, фаршем, творогом и бдительно стерегли Мурзика. А затем торжественно выпустили сорочонка на травку. Он немного попрыгал, похлопал крылышками, взмахнул пару раз и ура, полетел!

 Вот так закончилась наша дачная охота, которую записала я, бабушка. А успел сфотографировать «сафари» мой двенадцатилетний внук Володя.

Нелли Ефимовна ШЕВАЛЕВА, Свердловская обл., Каменск-Уральский.
Фото Владимира ПОГОРЕЛОВА

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//В мире

Вассерман предсказал продажу Киевом «лучших русских земель» иностранному бизнесу

Вассерман предсказал продажу Киевом «лучших русских земель» иностранному бизнесу

Политический консультант напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский ранее поставил задачу, согласно которой до конца текущего года в стране должна начаться продажа сельскохозяйственных земель.

//Политика

Стало известно, когда начнется визит Зеленского в США

Стало известно, когда начнется визит Зеленского в США

Сегодня стало известно, когда начнется визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники украинского МИД.

//Происшествия

Памфилова рассказала подробности о напавшем на неё человеке

Памфилова рассказала подробности о напавшем на неё человеке

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова поделилась с журналистами о своём отношении к напавшему на неё человеку. Известно, что правонарушителя в субботу, 7 сентября, задержала полиция.

//новости партнеров

//В мире

Военные ВСУ обстреляли ракетами в Донбассе красное Знамя Победы

Военные ВСУ обстреляли ракетами в Донбассе красное Знамя Победы

Военнослужащие Вооруженных сил Украины обстреляли в Донбассе красное Знамя Победы. Его в честь 76-летия изгнания гитлеровских захватчиков из региона запустили в сторону позиций ВСУ в районе Авдеевки бойцы ДНР.

//В мире

Лучший ответ Москвы на усиление НАТО на Украине назвал российский военный эксперт

Лучший ответ Москвы на усиление НАТО на Украине назвал российский военный эксперт

Отечественный военный эксперт Семен Багдасаров обозначил лучший ответ Москвы на усиление позиций Североатлантического альянса на Украине. По данному вопросу аналитик высказался в телевизионном эфире.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

В Совфеде оценили возможность увеличения детских пособий в 2020 году

В Совфеде оценили возможность увеличения детских пособий в 2020 году

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский оценил информацию о том, что размер пособий семьям в связи с рождением первого ребёнка в 2020 году вырастет до 12 тыс. руб.

//Общество

В Госдуме обсуждается введение ответственности за ложный вызов "скорой"

В Госдуме обсуждается введение ответственности за ложный вызов "скорой"

Экспертный совет при комитете Государственной думы по охране здоровья в настоящий момент рассматривает идею о введении в России ответственности граждан за ложный вызов бригады "скорой помощи".

//Интервью

Актриса Анна Тараторкина: Папа хотел помочь мне сохранить какой-то трепет, наив…

Актриса Анна Тараторкина: Папа хотел помочь мне сохранить какой-то трепет, наив…

Анна Тараторкина родилась в семье актёра Георгия Тараторкина и актрисы и писательницы Екатерины Марковой. Зритель знает Анну по таким фильмам и сериалам, как «Гадалка», «Сватьи», «07 меняет курс».

//Общество

В Татарстане пожаловались на гонения на русский язык в школах

В Татарстане пожаловались на гонения на русский язык в школах

Языковой скандал разгорается в республике Татарстан. Родители русскоязычных школьников заявляют о том, что их детям навязывают преподавание на татарском языке. Об этом сообщают местные СМИ.

//Новости партнеров

//Политика

В ДТП на Кубани среди погибших были члены избирательной комиссии

В ДТП на Кубани среди погибших были члены избирательной комиссии

Стало известно, что в одном из автомобилей, который попал в аварию в Отрадненском районе на Кубани минувшей ночью, находились члены избирательной комиссии.

//В мире

Бодипозитив на подиумах Высокой моды. Реальная конкуренция или хайп?

Бодипозитив на подиумах Высокой моды. Реальная конкуренция или хайп?

Тесс Холлидей - самая популярная модель plus-size весом 155 килограмм, приняла участие в Нью-Йоркской неделе моды. Она вышла на подиум в платье с черным принтом Sample size, что означает «Такой же размер»

//Новости СМИ2

//В мире

Джонсон заявил, что Британия покинет Евросоюз до 31 октября

Джонсон заявил, что Британия покинет Евросоюз до 31 октября

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в рамках совместной пресс-конференции в Дублине со своим ирландским коллегой Лео Варадкаром заявил, что Британия выйдет из ЕС не позднее 31 октября.

//Политика

Шойгу: Минобороны России готово к тесному сотрудничеству с Францией

Шойгу: Минобороны России готово к тесному сотрудничеству с Францией

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Россия готова тесно сотрудничать с военным ведомством Франции, если они согласны на взаимный контакт. Об этом глава Минобороны сообщил на встрече с главой оборонного ведомства Франции Флоранс Парли.

//Происшествия

Пассажир севшего в Нижнем Новгороде самолета скончался от остановки сердца

Пассажир севшего в Нижнем Новгороде самолета скончался от остановки сердца

Днем в понедельник, 5 сентября, стало известно, что пассажир самолета, который следовал из Владивостока в Москву и совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода, умер от остановки сердца.

//В мире

Клад XIII века нашли во Франции

Клад XIII века нашли во Франции

Французский фермер на своем участке неподалеку от города Варей, расположенного в департаменте Крез, во время расчистки территории от камней обнаружил клад XIII века с серебряными и медными монетами.

//Шоу-бизнес

Хабиб Нурмагомедов скоро снова станет отцом. В семье популярного бойца ждут прибавление

Хабиб Нурмагомедов скоро снова станет отцом. В семье популярного бойца ждут прибавление

Отец самого популярного бойца Хабиба Нурмагомедова поделился радостной новостью. Он сообщил, что они очень ждут скорого прибавления в семействе и Хабиб станет отцом уже в третий раз.

//Происшествия

Ребёнок скончался после падения дерева в краснодарском детском саду

Ребёнок скончался после падения дерева в краснодарском детском саду

В понедельник, 9 сентября, в Краснодаре во время прогулки ясельной группы на площадке детского сада №48 на улице Красной на них свалилось дерево. В результате инцидента один ребёнок скончался от полученных травм.

//Новости партнеров

//Политика

У Зеленского рассказали о тоне Путина во время переговоров

У Зеленского рассказали о тоне Путина во время переговоров

Голос не повышал. Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, как Владимир Путин разговаривал с Зеленским. Его интервью опубликовали украинские СМИ.

//Происшествия

В Нижнем Новгороде скончался 6-летний мальчик, спасавший дедушку из горящей бани

В Нижнем Новгороде скончался 6-летний мальчик, спасавший дедушку из горящей бани

В ожоговом центре Нижнего Новгорода в понедельник, 9 сентября, скончался шестилетний мальчик из Карелии, который получил ожоги 90 процентов тела во время спасения своего дедушки из горящей бани.

//Здоровье

Возможный признак скорого инфаркта у мужчин определили шведские специалисты

Возможный признак скорого инфаркта у мужчин определили шведские специалисты

Шведские специалисты в сфере здравоохранения определили предполагаемый признак скорого инфаркта миокарда у мужчин. Об этом рассказывается в материале, который появился на страницах отечественных СМИ.

//Происшествия

Женщины развела на ресницах клещей

Женщины развела на ресницах клещей

В Китае у женщины на ресницах обнаружили огромное число клещей . Отмечается, что несколько месяцев она жаловалась на раздражение и покраснение вокруг глаз.

//Шоу-бизнес

Мария Миронова: женщины "в положении" становятся сентиментальны и прожорливы

Мария Миронова: женщины "в положении" становятся сентиментальны и прожорливы

46-летняя актриса Мария Миронова, которая скоро станет матерью во второй раз, высказалась о своем "положении". По словам знаменитости, женщины, ожидающие малыша, становятся "сентиментальны и прожорливы".

//Происшествия

В Грозном мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД

В Грозном мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД

Житель Грозного утром в понедельник, 9 сентября, начал стрелять по сотрудникам ГИБДД. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили журналистам в пресс-службе республиканского МВД.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Один из обмененных украинцев рассказал о своей жизни за решеткой
2

Кремль рассказал чуть больше о разговоре с Зеленским... от греха подальше
3

Бывшая жена Чернышева уверена: Петр приложит все силы, чтобы вылечить Анастасию Заворотнюк
4

Жители Казани объявляют массовый импичмент депутатам
5

На втором этапе Зеленский требует от России освободить рекетиров и террористов?

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры