Искусство требует жертв

Маститые фотожурналисты обычно в мемуарах вспоминают, что ради одного удачного кадра приходилось становиться каскадером и портить пять-десять пленок. Ну а как же иначе, искусство жертв требует!



Наш читатель-фотограф пока еще молод и «тренируется на кошках». Его звездный час еще впереди. Желаем ему творческих успехов и вдохновения!

ТЕПЛЫМ ласковым летним утром ничто не предвещало неожиданностей. Однако безмятежность дачного отдыха нарушил шум хлопающих крыльев. Смотрим, молодой сорочонок скачет по траве, прихрамывает, взлететь не может. Мы все заохали, и тут мирно дремавший на солнышке красавец-кот Мурзик мгновенно ожил, подпрыгнул на месте и пулей полетел к бедной птичке.

Первой отмерла дочь и чудом успела схватить кота. Сорочонок резво вскарабкался на сливу и затаился.

Но расслабляться было рано. Кот, применяя выжидательную тактику, притупил бдительность хозяйки. Она ослабила объятия, и вот Мурз уже под деревом. Еще немного, еще чуть-чуть… Кот неслышно крадется по ветке. Все участ­ники «сафари» замерли в ожидании. Сороченок обреченно затих… Наконец, щелчок – есть кадр! Снято! Как и положено настоящему профессионалу, фотограф не упустил редкий момент. Хватаем обалдевшую птичку, шикаем на кота и несем «артиста» в дом.

Несколько дней мы кормили птенчика червячками, фаршем, творогом и бдительно стерегли Мурзика. А затем торжественно выпустили сорочонка на травку. Он немного попрыгал, похлопал крылышками, взмахнул пару раз и ура, полетел!

Вот так закончилась наша дачная охота, которую записала я, бабушка. А успел сфотографировать «сафари» мой двенадцатилетний внук Володя.

Нелли Ефимовна ШЕВАЛЕВА, Свердловская обл., Каменск-Уральский.

Фото Владимира ПОГОРЕЛОВА