Пришла земляничная пора

САМАЯ вкусная, долгожданная и любимая ягода нашего сада - земляника. И вот она поспела. Красивая крупноплодная садовая земляника (именно ее садоводы называют клубникой) и душистая лесная земляничка готовы порадовать нас урожаем.

В это время удаляйте усы, но не забудьте пометить наиболее урожайные кустики. На них оставьте по две-три розетки для размножения. Если некоторые кустики плохо плодоносят, ягод мало или кустик слабый - безжалостно удалите эти растения. Потом замените на молодые и здоровые.

Не забывайте ежедневно осматривать земляничные грядки и собирать ягоды, поврежденные серой гнилью. Эти плоды соберите в бумажный пакет и закопайте на глубину 50 см, а еще лучше - сожгите. «Проветривайте» земляничную грядку: оборвите лишние листья из прохода, поставьте подставки под цветоносы, поливайте в междурядья.

После сбора последнего урожая удалите больные и старые листья и опрыскайте 1% бордосской жидкостью от грибных болезней.

Собирать урожай лучше каждый день утром - это приятная обязанность. Ягоды земляники нежные, через 6 ч. после сбора они начинают терять витамины и товарный вид, поэтому их сразу лучше съесть или заготовить впрок.

Земляника в собственном соку - «эконом-класс»

СВЕЖЕСОБРАННЫЕ ягоды разделить на две части. Одну часть бланшировать одну минуту в кипятке, дать воде стечь и разложить по стерилизованным банкам. Вторую часть измельчить миксером, добавить сахар и вскипятить, осторожно помешивая. На один кг ягод требуется всего 200-300 г сахара. Залить банки кипящим земляничным пюре и закатать прокипяченными крышками. Укутать одеялом и пусть остывают.

Очень вкусное варенье «ассорти»

СОБЕРИТЕ оставшиеся мелкие ягоды садовой земляники, добавьте ягод безусой ремонтантной земляники, очень было бы здорово добавить немного лесной земляники. Все ягоды перебирают, бланшируют, подсушивают в дуршлаге. Затем пересыпают сахарным песком в пропорции 1:1,2 и оставляют на 7-8 часов. Потом сироп сливают, добавляют еще столько же сахару, доводят, помешивая, до кипения, добавляют ягоды. Как только закипит, огонь выключают, пену снимают. Пока варенье остывает, его несколько раз помешивают. И так три раза. Последний раз 2-3 мин. кипятят и добавляют щепотку лимонной кислоты. Горячее варенье сразу разливают по стерилизованным банкам, наливают сверху одну столовую ложку водки в каждую литровую банку и закатывают. Хорошо укутать одеялом на сутки. Такого вкусного варенья вы раньше никогда не пробовали, это точно!