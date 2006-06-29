Поделимся частями тела

«У моей соседки растет красивый куст с пестрыми листочками (посылаю фотографию). Куст очень неприхотливый, зимостойкий и цветет красиво. Соседка всем, кто хочет, прикапывает отводки от него, но кустиков получается по два-три в сезон. А мы задумали сделать изгородь от новой дороги, поэтому потребуется много посадочного материала. Из семян самосевом вырастают растеньица, но они все получаются обыкновенные, зеленые. Расскажите про размножение декоративных кустарников черенками, а то я весной попробовала, и у меня укоренился только один черенок из двенадцати.

Белкина Александра, г. Нижний Новгород»

РАЗМНОЖЕНИЕ растений не семенами, а «частями тела» - вегетативный корнесобственный способ - очень доступный и популярный в настоящее время. Размножать растения можно зелеными и одревесневшими черенками, листьями, корневыми черенками, отводками. Активно применяется метод меристемной культуры ткани - выращивание растения из одной клетки (!) маточного растения. Тем более что многие новые декоративные формы (особенно пестролистные) сохраняют сортовые признаки только при вегетативном способе размножения, и другим способом их размножить невозможно.

Куст вашей соседки - дерен Cornus, пестролистной формы. Вы весной поторопились, размножать его нужно как раз сейчас, до середины июля, зелеными (не одревесневшими) молодыми сочными черенками. Если позже - то укореняются черенки в два раза хуже.

Главные требования для хорошего укоренения - влажность 100%, теплая почва и рассеянное освещение. В питомниках применяют установку «искусственный туман». Укореняемость зеленых черенков дерена в это время в таких условиях составляет 100%!

И на своем участке можно научиться размножать растения. Конечно, 100% добиться будет сложно, но 50-70% укоренения многим любителям по силам. Оборудуйте череночник. Пусть это будет небольшой парничок-грядка, накрытый пленкой. Выкопайте «корыто» глубиной полметра, положите на дно навоз или полуперепревшую скошенную траву. Засыпьте плодородной просеянной садовой почвой, а сверху - субстратом для укоренения. Для этого приготовьте смесь чистого речного песка с торфом в соотношении 1:1. Обязательно тентом притените парничок от солнца.

Правильно нарежьте черенки. Лучше укореняются черенки, нарезанные с молодых, одно-двухлетних побегов. Зеленые черенки обычно нарезают длиной 5-12 см, иногда до 20 см. На нем должно быть одно-два междоузлия. Нижний срез делают немного скошенным, на 0,5-1,0 см ниже почки, а верхний срез - прямой, сразу над почкой. Перед посадкой обработайте нижние срезы черенков регуляторами корнеобразования (например, гетерауксином). Эти вещества свободно можно приобрести в садовых центрах. Одна тонкость - не переусердствуйте. Избыток гетерауксина угнетает черенки, следуйте инструкции. При посадке черенки заглубляют на 2-3 см, почву приминают.

Для повышения влажности прикопайте несколько емкостей с водой. Несколько раз в день опрыскивайте черенки, почва всегда должна быть влажная.

Зелеными черенками можно размножать почти все растения. Попробуйте.

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