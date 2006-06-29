Биотуалет: за, против… воздержался

Наш печальный опыт

ПРОБЛЕМА «удобств» встала очень остро и сразу - наш участок был абсолютно пустой, без единого кустика. Для начала пришлось поселить в багажнике машины бабушкин эмалированный горшок. Через два месяца муж взбунтовался, и мы купили биотуалет.

Стоил он недешево, зато выглядел очень элегантно. Пришлось потратить целое состояние на импортные химикаты. Продавец уверял, что под воздействием химикатов содержимое нижнего бачка (приемника) будет перерабатываться в однородную прозрачную жидкость с запахом лимона.

Неделя выдалась жаркой. Мы добрались до своего участка в пятницу, ближе к полуночи, измученные пробками. Биотуалет выглядел подозрительно распухшим, как пакет с кефиром, постоявший на жаре. Пахло какой-то дрянью! По-тихому мы вывернули содержимое нижнего бачка в свой компостный ящик, плотно накрыв его крышкой.

Наутро пожаловала депутация из членов правления и представителей общественности с письменными заявлениями соседей. Отношения с соседями, задыхающимися от вони, оказались испорчены навсегда. В общем, бабушкина посудина оказалась экологичнее, безопаснее и удобнее. Жаль, не вместительна.

- Не может быть, - кипятился муж, - что в XXI веке нет цивилизованного решения санитарной проблемы! Будем искать!

И нашел - торфяной биотуалет «Компакт»! Ну что вам сказать? Представьте глубокое пустое корыто на 60 литров. Сверху на него надевается крышка с сиденьем и бачком для торфа. Предполагается, что вращением вентиля на крышке бачка необходимое количество торфа равномерно распыляется по поверхности дна, присыпая... правильно, то самое.

Первые испытатели покидали туалет несколько обескураженными. Торф упорно падал совсем не туда, куда попадало то самое. На следующий день вентиль вообще вышел из строя. Автоматизировать процесс больше не удалось. Пришлось поставить рядом большой мешок с торфом и совком и довершать дело вручную.

Соседи посмеиваются. Муж ругается. А я довольна - купила для себя, любимой, пластмассовое ведро с крышкой-сиденьем за 125 рублей. И бюджет не пострадал.

Светлана ЕРЕМЕЕВА, садовое товарищество «Березки»

Неудобства с удобствами...

ДОРОГАЯ редакция! Хо­тим поделиться своим «туалетным» опытом на даче.

Мы на своем участке построили уличный туалет с выгребной ямой, и каждый год, весной, выгребали яму в компостную кучу, присыпали торфом, травой и прошлогодними листьями. Компост не трогали три года, получалось хорошее удобрение.

Но теперь мы добавляем летом в выгребную яму специальный биопрепарат (сухой порошок). В начале сезона надо положить побольше порошочка (размешиваем в теплой воде), потом каждый месяц добавляем чуть-чуть. Как называются эти бактерии и что они там делают, мы не знаем, но все перерабатывается в некую жидкость без запаха. За лето образуется всего-навсего сантиметров пять осадка. Написано, что «продукты переработки не токсичны и экологически безопасны», но мы пока ни разу осадок не выгребали. Стоит упаковка этого порошка где-то рублей 500, дорого, конечно, для пенсионеров, но сын покупает нам в подарок к 1 Мая. Хватает упаковки на целый сезон, еще и соседей рядом угощаем. Мы очень довольны, и всех соседей агитируем.

Пенсионеры Калугины, садовое товарищество «Электромонтажник», Тульская область

Знаете ли вы?..

...Что у взрослого человека в пищеварительном тракте живут 5 кг кишечных бактерий (и у свиньи столько же), благодаря которым осуществляется «круговорот веществ» в наших организмах. (А у коровы - 20 кг!) Именно представители этих бактерий плюс почвенные микроорганизмы участвуют в процессе естественного превращения фекалий в органическое удобрение.

Вот и выходит, что самый экологически чистый способ утилизации отходов на даче - патриархальное... «поганое» ведро.

Комментарий специалиста

НАШ корреспондент побеседовала на тему актуальности дачного биотуалета с Олегом Дмитриевичем Сидоренко, доктором сельскохозяйственных наук, профессором кафедры микробиологии РГАУ- МСХА им.К.А. Тимирязева.



- Куда девать сами продукты утилизации? В компостную кучу, в лес или в огород?

Человеческие фекалии - сложное органическое соединение. Для их переработки требуется огромное количество бактерий и микроорганизмов, а главное - время! В природе в результате замкнутой цепочки трофических процессов происходит всем известный «круговорот веществ». Понятно, что ускорить или изменить эти процессы можно только за счет привлечения катализаторов, ферментов и других химических соединений.

Рассказать о составе биопрепарата для биотуалетов можно только после биохимического анализа. Мой совет огородника со стажем: никогда не удобряйте почву веществами, предварительно не исследовав их. Возвращать земле можно только полезные для растений и животных соединения.

Наверное, самое разумное - жидкость из биотуалетов все-таки сливать в канализацию, воспользоваться услугами ассенизаторов или подвергнуть дальнейшей переработке.