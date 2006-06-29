Ешь землю, ешь…

«Меня неудержимо тянет съесть из огорода что-нибудь немытое с землей. Когда я ем морковку, а на зубах скрепит песочек - мне это нравится! Мама рассказывала, что в детстве я любила есть землю с грядки, а меня за это наказывали. На страничке «Своя земля» вы, наверное, все знаете про землю. Скажите, может, у нас особенная почва в огороде? И вообще, я слышала, что люди едят землю. Это модно?

Оля Никонова, 15 лет, г. Южно-Сахалинск»

СТРАСТЬ к поеданию земли называется умным словом литофагия («литос» - камень, «фагос» - пожирание). Но к вашему огороду и тем более к моде это не имеет никакого отношения. И земля у вас, вероятно, самая обыкновенная, хоть и «своя».

Причина здесь совсем в другом. Сложные химические процессы в живом организме, отвечающие за выработку энергии, основаны на балансе двух веществ - натрия и калия. У животных (и человека) соотношение Na:K - 1:1, а у растений - 1:8. Значит, те, кто ест растительную пищу, страдают от недостатка натрия и избытка калия, вернее, от дисбаланса этих веществ. К ним относятся все травоядные животные - коровы, лоси, овцы, олени. А среди людей - вегетарианцы, дети, беременные женщины (солененького хочется!), все те, кто испытывает недостаток натрия и других минеральных веществ, а в их обыденной пище этих веществ недостаточно.

Когда случился затяжной голод в Поволжье в 1920-1921 гг., люди ели землю, в основном разные глины. На рынках в то время землю продавали не «сотками», а килограммами. Русский геолог П. Драверт был поражен увиденным. Он исследовал глину - будничную еду голодающих в Самарской губернии. Это оказался сапропель, который использовался людьми в пищу с древних времен. Тогда-то Драверт и сочинил слово «литофагия», по-научному - это употребление в пищу естественных минеральных веществ - солей, песка и глин.

Дикие животные едят соли, минералы, просто землю, и иногда в большом количестве. Они подчиняются инстинктам. Первобытные люди тоже долго не раздумывали, ели что хочется и что надо. Многие народы и сейчас едят глины. Индейцы одного из племен Венесуэлы на три месяца в году в половодье оказываются отрезанными от мира и от еды. Они поджаривают на огне илистую глину и употребляют по полкило в день.

Глину добавляют в рацион и с аппетитом едят жители Индии, Новой Зеландии, Кении, Китая, Явы, жители Крайнего Севера. В Иране землеедение - обычное явление. На базаре среди изобилия фруктов продается Магаллатовая глина в любых количествах. Белая жирная липкая масса неопытному туристу покажется восточной сладостью, однако, не сладкой.

Ученый-зоолог Д. Шапошников считает, что минералы и их смеси положительно влияют на микрофлору кишечника животных и человека, способствуют усваиванию пищи, повышают иммунитет. Так что это не мода, а для кого-то жизненная необходимость. И еще, сейчас научно доказано, что избыточный вес является следствием нарушения естественного калийно-натриевого баланса в организме. Хочешь похудеть - ешь землю! (шутка!)

Уважаемые читатели! Не надо дегустировать свою компостную кучу и пробовать ил со дна ближайшего пруда. Кроме вреда, никакой пользы от такого самолечения не будет! Не впадайте в крайности, не ешьте землю с огорода, оставьте ее растениям. Сегодня существует достаточно цивилизованных способов нормализовать состав минеральных солей в организме.