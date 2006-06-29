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Мята в помощь рыболову

№ 8(8) от 29.06.2006 [«Аргументы Недели », Виктор СУХОРУКОВ, г. Чебоксары, респ. Чувашия ]

Мята в помощь рыболову

 МНОГИЕ виды карповых рыб, в том числе и лещ, очень любят красных навозных червей. Но использовать их при ловле с дальним забросом снасти (при ловле на донку и фидер) не всегда удобно - они плохо держатся на крючке и при забросе оснастки или при ее ударе об воду легко слетают с крючка.

 Прочность этих червей можно значительно увеличить. В этом нам поможет обыкновенная мята, растущая на огородах и пашнях. Для этого мы набираем пучок мяты и перетираем ее в руках до выделения сока и кладем в холщовый мешочек. После этого заранее накопанных червей высыпаем поверх слоя мяты и убираем в сухое прохладное место.

 Через несколько дней черви, лежащие в мешочке, станут более крепкими и упругими и, кроме того, приобретут запах мяты, что тоже положительно сказывается на клеве некоторых видов карповых рыб.

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