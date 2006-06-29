ПАСТА из желтка и пшеничной булки. 1 желток из яйца вкрутую, мякоть из одной пшеничной булки, 1 вареная картофелина, немного воды (или несколько капель растительного масла). Все составляющие размять. Полученное однородное тесто хранить в холодильнике в полиэтилене.

Паста с чесноком. 1 пшеничная булка, 2 вареные картофелины, несколько капель растительного масла, 2 зубчика чеснока. Мякиш булки тщательно размять с картофелем и маслом, добавить тертый чеснок (кашицу) и тщательно перемешать все компоненты.

Паста из картофеля. Пюре из 2-3 картофелин (теплых) размешать с 1 желтком вкрутую, 1 ложкой муки, 1 ложкой меда. Тщательно размять.

Паста мятная. Приготовить пасту из 1 желтка, 1 картофелины, 1 пшеничной булки, добавить несколько капель ментолового масла или мелко нарезанную или перетертую на терке мяту.

На рыбалке пасты, как, впрочем, и тесто, можно хранить в тюбике от зубной пасты. Для этого использованный тюбик открывают с задней стороны, тщательно моют и сушат. После этого в него закладывают пасту и вновь закрывают. Через маленькое отверстие выдавливают необходимое количество и насаживают на крючок.