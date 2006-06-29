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Лещ на донку

Хорош ерш в ухе, а лещ – в пироге

№ 8(8) от 29.06.2006 [«Аргументы Недели », Роман МИТРОХИН, г. Давлеканово, респ. Башкортостан ]

Лещ на донку

САМЫЕ хорошие периоды для ловли леща в средней полосе России - это конец апреля - начало мая, а также последние числа мая - начало июня. Летом лещовые стаи становятся уже не такими многочисленными, но довольно ровный клев продолжается до середины июля. Далее хороший клев возобновляется в августе и продолжается в сентябре, пока на дворе стоят теплые дни. Замечено, что наиболее крупные экземпляры попадаются ночью.

Места обитания леща и подлещика на разных водоемах различаются. На крупных реках леща легко обнаружить в ямах, а вот для водоемов со слабым течением это суждение может оказаться и неправильным. Дело в том, что лещ питается донными организмами, а в водоемах со слабым течением в ямах грунт практически не размывается, и корм там найти значительно сложнее. Поэтому в таких местах лещу и подлещику приемлемей держаться на местах со средней глубиной, где течением вымывается больше пищи. Более мелкие молодые особи менее приспособлены к выкапыванию из грунта донных организмов и стараются рыться в мягком слое толщиной от 2 до 7-10 см, который преобладает на средней глубине. В ямах слой мягкого ила значительно толще, пищи больше, но и достать ее несколько сложнее - поэтому там обычно роются более крупные особи леща.

Ищите перловицу

ПОДЛЕЩИКУ, а крупному лещу особенно, требуется место для отдыха, поэтому места кормежки располагаются вблизи ям. В них лещ уходит после еды -
обычно ночью. В летний период рыба активно ищет корм и потому вынуждена переходить к различным неровностям дна - свалам. Чем круче свал, тем чаще он разрушается, и больше пищи вымывается водой. Кроме того, в таких местах течение более слабое по сравнению с руслом, и держаться плоскотелому лещу там несколько проще. Общеизвестно, что лещовые стаи имеют свои кормовые пути, поэтому, однажды обнаружив на водоеме тропы, по которым перемещается рыба, в дальнейшем будет легко прикармливать некоторые их участки и удерживать на них рыбу. Вообще, наиболее вероятны встречи с лещом и подлещиком на выходах из ям, уступах и широких бровках, расположенных вблизи глубоких мест. Бровки, уступы, поросшие различной растительностью, богатые мелким живым кормом, особенно привлекают леща. Манят его и участки дна, заселенные колониями живых и уже отмерших (раскрывшихся) ракушек-перловиц.

Главное - аромат

ПОСЛЕ того как с местом ловли удалось определиться, необходимо приступить к прикармливанию рыбы. Первое и самое главное здесь - замешать правильную прикормку. Для прикармливания леща хорошо подходят пшенная каша, распаренные овсяные хлопья «Геркулес», панировочные сухари, поджаренные молотые семечки, жмых. Это основные компоненты прикормки. Приблизительное их отношение в смеси может быть таким: 40-45% пшенной каши, 30-35% панировочных сухарей и по 10% «Геркулеса» и жмыха (молотых семечек). Положительно влияет на клев и добавление в прикормку гороха (или гороховой муки) и кукурузы.

Иногда лещ активно реагирует на добавление в прикормку вареного риса. После замеса «базы» в прикормку добавляют ароматизаторы - ванилин, анис, тмин, фруктовые добавки. Для каждого водоема нужно подбирать те ароматы, которые предпочитает местный лещ.

Добавление в прикормку рубленых червей, опарыша, мотыля, а также различных личинок, обитающих в водоеме, всегда положительно сказывается на интенсивности
клева леща. В качестве балласта в прикормку добавляются песок, глина или земля -
в зависимости от необходимой плотности прикормки.

В качестве насадок для леща применяют различные виды теста, пареную перловку, пшеницу, горох, кукурузу, червей, опарыша, кусочки сала, манку («болтушку»), а также различные «бутерброды» из перечисленных выше насадок. «Бутерброды» порой выручают в самых «неклевых» ситуациях. Чтобы лишний раз вас не донимала рыбья мелочь, лучше насаживать на крючок достаточно крупную насадку. Перловку и пшеницу - по 2-4 зерна, опарышей - по 3-5 штук, протыкая их подряд и последним закрывая жало; аналогично - и с кукурузой, и с горохом.

От закидушки к фидеру

ДЛЯ ловли леща со дна используют много разных способов. Самый простой - закидушка. Изготавливается она просто. Берется отрезок лески диаметром 0,3-0,35 мм и длиной 70-80 м, на одном конце привязывается свинцовое грузило или кормушка весом до 50-60 г, а выше - один-два поводка с крючками. Второй конец лески крепится к мотовилу. Заброс производится рукой, леска берется сантиметрах в тридцати выше грузила (кормушки), оснастка раскачивается подобно маятнику и посылается вперед. Оставшуюся после заброса леску наматывают на мотовило. В 1-2 м от кромки воды втыкают палку, расщепляют ее конец и с небольшим провисом заводят туда леску. В 15-20 см от палки на леску вешают колокольчик. При поклевке рыбы он начинает звенеть - это верный сигнал к подсечке. Вместо мотовильца можно использовать инерционную катушку типа «Невской», тогда забрасывать снасть можно будет не руками, а с помощью удилища. В последнее время для донной ловли появилась и специальная снасть под названием «фидер». Она состоит из удилища и безынерционной катушки. После заброса эта снасть устанавливается на подставки параллельно берегу, а поклевка регистрируется по колебаниям кончика удилища.

Анекдот в тему

Встречает Лещ Ерша.
- Как дела, пучеглазая колючка?
- Да отлично, червей классных наелся только что!
- А где же тебе так повезло?
- Там за кустами рыбак сидит с удочкой, совсем «зеленый»! Вот у него и отведал червячков.
- Ну спасибо, Ерш, тоже поплыву - отобедаю!
Уплыл Лещ, а Ерш ему вслед тихонько:
- Давай, давай, посмотрим, как тебя из лодки три раза выбрасывать будут.

Гигантские лещи

Лещ весом более 4 кг считается отличным трофеем и настоящим гигантом. Во многих странах самых крупных лещей учитывают. Так, в Британии зарегистрированный рекорд - лещ весом 7 кг 513 г, в Австрии удачливым рыболовом пойман лещ весом 6 кг 350 г. В июле 1912 г. финскому рыболову фортуна улыбнулась еще более широко. Им был пойман лещ весом 11 кг 550 г.

Наши соотечественники тоже стараются не отставать от иностранцев. Белорус Дмитрий ЗАНКО в 1998 г. стал обладателем леща весом 7 кг 400 г и длиной 62 см. Ловил он на полудонку на перловку.

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