Еще раз о веснушках

Если вы все-таки хотите избавиться от веснушек, а при этом любите попариться в бане, то наши рецепты отбеливающих масок для вас.

РЕЦЕПТ №1. Сварите картофелину, конечно, лучше взять «экологически чистую» со своего огорода. Снимите шкурку и сделайте из нее пюре. Далее, потрите на мелкой терке или проверните в мясорубке свежий огурец. Смешайте пюре с огурцом. На распаренную кожу после па­рилки нанесите массу равномерно и подержите минут 15 – 20. Потом умойтесь кипяченой водой и нанесите на кожу увлажняющим кремом.



Рецепт №2. Соберите стакан молодых листьев и цветков одуванчика, положите в эмалированную посуду и залейте поллитром кипятка, пусть это «снадобье» настоится 3 часа. Затем потрите на терке два свежих огурца и перемешайте с настоем оду­ванчика. Можно применять! Вместо огурца можно взять, опять же, вареный картофель, тоже очень эффективно.



Рецпт №3. Как вы догадались, картофель является очень эффективным отбеливающим средством, вернее, содержащийся в нем крахмал. Поэтому, можно приготавливать массу с крахма­лом. Например, столовую ложку крахмала смешайте с провернутой через мясорубку по­ловинкой зеленого болгарского перца. Наложите массу на лицо, полежите в рсслабленном виде 15 мин., умойтесь теплой водой, и – вы неотразимы!