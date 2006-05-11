Помогите волосам стать красивыми

ПОВРЕЖДЕННЫМ и сухим волосам (а после зимы они именно такие) очень подойдет один старинный народный рецепт.

Положите половинку черного хлеба в эмалированную посуду и залейте кипятком. Когда масса остынет, разомните ее до состояния кашицы. На мокрые волосы наложите хлебную массу, оставьте до высыхания. Если у вас мало времени, подержите хотя бы минут десять. Промойте волосы, чтобы не оставалось хлебных крошек.

Очень хорошо после этого ополоснуть волосы травяным настоем. Наберите весенних листочков крапивы, одуванчика и подорожника. Эти растения всегда найдутся на вашей усадьбе. Помойте и мелко порубите зелень, залейте горячей кипяченой водой. На литр воды нужно 5-6 столовых ложек рубленой зелени. Дайте настояться минут 15-20. Можно ополаскивать. Если у вас имеются сухие травы, то их надо прокипятить 10 минут, остудить и процедить.