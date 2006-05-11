Лось как хорошая примета
Дачные истории
№ 1(1) от 11.05.2006 [«Аргументы Недели », Василий КУФЕЙКИН, г.Москва ]
В ПРОШЛОМ году, также вот весной, на майские, приехали мы с женой к родителям в деревню, в Тверскую область. Отдохнули, встретились с друзьями, то, да се…, баня, рыбалка. Но для меня главное – грибы. Я грибник, могу грибы даже зимой найти, люблю я это дело. Прошелся по любимым местам, зашел на сосновые опушки, и два сморчка, все-таки отыскал. Иду домой, небо синее-синее, расслабился, и спотыкаюсь о корягу, а это не коряга, а шикарные лосиные рога. Вот, думаю, здорово! У нас лосей много, весной они близко подходят к деревне. Вот, я не охотник, а трофей отменный нашел. Прихожу домой, жене показываю, говорю: «Смотри, я рога нашел, повезло, да!». Жена на меня как-то странно посмотрела и велела выбросить. Плохая примета, говорит, рога найти. Ну, я понимаю, что баба с пустым ведром это плохо, черная кошка на дороге – тоже ни к чему, ехать ночью в лес в багажнике – опять же плохая примета, а рога – то? Вон, в охотничьем магазине как они дорого стоят! Жена обиделась, выкинь и все… Короче, отдали мы рога соседу неженатому. Он охотник, рад был, повесил их на стенку рядом с трофеями. А у нас все хорошо, нормально живем, про рога не вспоминаем.
В этом году на майские опять в деревню ездили, с Нового года не были. Сосед наш тогда женился. А сейчас уже развелся, девица непутевая оказалась, загуляла, говорят. Ну, так я опять в лес пошел, за грибами. Рано еще для грибов было, не было их, зато опять нашел трофей на болотине – лосиную…челюсть. С челюстью мы сфотографировались на память. Хотел ее соседу отдать, он не взял, говорит, что с него рогов достаточно.
А, все-таки, интересно, челюсть найти – хорошая примета или плохая?
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