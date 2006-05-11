Я салат слепила из всего, что было

ВЕСНОЙ особенно чувствуется нехватка витаминов. А у городского жителя, оказавшегося после зимы на природе, начинает от запаха кружиться голова. Так хочется свежей зелени, салатика вкусненького, а еще ничего не выросло. Неправда, выросло все, а все, что выросло, можно есть.

Наверняка в огороде осталась прошлогодняя петрушка, начали вегетировать многолетние пряные травы и лук, полезли сорняки. Все пойдет в дело.

Соберите молоденькую зелень со всех пробивающихся огородных растений, добавьте молоденьких листочков одуванчика (он совсем не горький, пока), маленьких листиков крапивы (а она совсем не жгучая еще), листья примулы, особенно полезна видовая дикая форма или «баранчики». Не забудьте про сныть и подорожник. Все собранные травки мелко порежьте и добавьте к нашинкованному «соломкой» свежему огурцу. Посолите, заправьте сметаной. Можно использовать подсолнечное масло как постный вариант. А если еще яичко вареное добавить – то будет и очень сытно. А если все это, да к горячей картошечке…

Просто и вкусно.

Два рецепта во славу редиски

КОГДА в мае созреет первая редисочка, съесть ее хочется целиком! Ну, так и ешьте! Возьмите десять редисок вместе с ботвой, тщательно помойте. Ботву мелко порубите. Ре­дис порежьте тонкими кружочками, мелко порежьте одну луковицу. Все перемешайте, посолите, заправьте подсолнечным маслом и посыпьте зеленым лучком.



А этот рецепт посытнее будет. Возьмите равное по объему количество яблок и редиса, мелко порежьте соломкой. Предварительно отварите рис. Риса должно быть не больше, чем яблочно – редисной массы. Все аккуратно перемешайте, заправьте майонезом и по­сыпьте мелко нарубленными молодыми листьями клубники.

Приятного аппетита!