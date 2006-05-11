На прогноз погоды надейся, а сам не плошай

Как предугадать заморозки?...

ЗАМОРОЗКИ во время цветения плодовых растений очень нежелательны. Два-три часа минусовой температуры могут свести на нет все виды на урожай. Нераспустившаяся почка выдерживает до минус восьми градусов, распустившаяся может погибнуть и при минус трех. Бутоны цветочных почек косточковых и семечковых погибают при минус двух градусах. Распустившиеся цветки не выдерживают и полутора градусов мороза. Самое неж­ное весеннее создание – молодые завязи. Они погибают уже при минус одном градусе. Плоды из подмерзших завязей вырастут поврежденные, некондиционные или опадут недозрелыми.

В мае садоводу спать спокойно удается редко. Будут заморозки или нет, укрывать – не укрывать? Надеяться только на прогноз погоды, наверное, не стоит. Воспользуйтесь простейшим и безошибочным научным методом. Обзаведитесь двумя термометрами: сухим, то есть самым обычным, и влажным (психрометром). На период заморозков можете сами сконструировать простейший психрометр из кусочка ткани, пузырька с водой и обычного термометра. Возьмите термометр, обмотайте спиртовую «капельку» хлопчатобумажной тканью (лучше взять батистовый фитиль – лоскуток). Нижнюю часть лоскутка опустите в емкость с водой. Важно: «капелька» не должна быть опущена в воду, в воде должен находиться только лоскуток!

С обоих термометров регулярно снимайте показания, и по предоставленному для вас графику (рис.1) смотрите, будут ли в ближайшие часы заморозки. Например, в 8 часов вечера температура воздуха 10 градусов, а по влажному термометру – 4 градуса. Совмещение этих температур попадает в зону А. Ждите заморозка, он будет наверняка. Если попадаем в зону Б – заморозок возможен, но не обязателен. Ну, а если показания термометров привели нас в зону В – расслабьтесь, спите спокойно и наслаждайтесь свежим воздухом, заморозков не будет! Оба термометра и график прикрепите на лист фанеры, будет удобно и красиво.









... и как с ними бороться

ЕСЛИ заморозки все же вероятны – надо бороться. Напомним вам несколько про­стейших способов:

1. Под деревья можно поставить емкости с водой. Это позволит повысить температуру воздуха в зоне кроны дерева.

2. Грядки, небольшие кусты, по возможности, укройте лутрасилом или пленкой. Внутрь можно добавить слой газет или какой­либо бумаги.

3. Зажгите приготовленные заранее дымовые кучи (прелое сено, ветошь и т.д.). Должно быть как можно больше дыма. Начинать дымить надо ближе к рассвету. В это время, как раз, и бывают основные заморозки.

4. Можно устроить дождевание – распыление воды вокруг крон деревьев. Замерзая, вода отдает очень много тепла. Ледяная корочка не повредит распустившимся цветочным поч­кам и листочкам, а, наоборот, предохранит от мороза.



Несомненно, у Вас, дорогие читатели, имеются свои «проверенные» способы борьбы с заморозками. Пишите нам, мы напечатаем, и будем вместе бороться за «урожай».



Народная примета:



Заморозки уже не вернутся, когда кувшинки всплывут.

(А это бывает обычно в июне).

