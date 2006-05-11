Закрывайте влагу

ВОДА… основа жизни. Все живое на земле на 95­-98% состоит из воды. На Земле воды предостаточно, однако, садоводу-­огороднику воду надо беречь. В мае происходит очень сильное испарение накопленной влаги из почвы, так как солнечная активность очень высокая, длинный день и мало растительности на полях. Но если правильно сохранять влагу, можно до двух месяцев обойтись и без искусственных поливов!

Закрыть влагу – первейшее дело на поле, в саду и огороде. Как вы знаете, из плотной почвы влага испаряется значительно быстрее, чем из рыхлой. Каждый раз, когда вы боронуете пашню, происходит разрушение почвенных капилляров, и влага «закрывается». Необходимо это делать и после сильного дождя, чтобы разрушить образовавшуюся корку. Полезен этот прием и для улучшения воздухообмена в пахотном слое.

По возможности, занимайтесь рыхлением почаще. Потраченные на этот агротехнический прием усилия обязательно окупятся хорошим урожаем.